Остановят ли Путина территориальные уступки Украины: премьер Хорватии напомнил об опыте своей страны

Территориальные уступки Украины не остановят российскую агрессию и станут плохим сигналом для международного права и международных отношений.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на пресс-конференции на полях саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" в Дубровнике в среду, 9 октября, передает "Интерфакс-Украина".

“Нужно быть принципиальными. Вы упомянули слово "уступка", предусматривающее территориальные потери. Сегодня это самый плохой сигнал и для международного права, и для международных отношений", — сказал он в ответ на вопросы журналистов.

Пленкович вспомнил при этом опыт Хорватии, которой пришлось сражаться против Сербии, оккупировавшей часть ее территории после распада Югославии. Он отметил, что слабость позволяет агрессии продолжаться и усиливаться, тогда как сила ослабляет агрессию и останавливает ее.

"Сдать территорию – значит дать огромный, большой, зеленый свет любому могущественному игроку с экспансионистскими амбициями на проведение такой агрессии в любой точке мира", – заявил хорватский премьер.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" в хорватском Дубровнике заявил, что ситуация на поле боя в Украине создает возможность предпринять шаги по прекращению развязанной Россией войны не позднее 2025 года.

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