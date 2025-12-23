Остаться в Европе станет труднее: одна из топовых стран ЕС изменила правила проживания для украинцев

Беженцы / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Франция внедряет существенные изменения в миграционное законодательство, которые непосредственно коснутся иностранных граждан, планирующих длительное проживание в стране.

Об этом пишет издание Visit Ukraine.

Начиная с 2026 года, обязательным этапом легализации станет сдача гражданского экзамена — Examen civique. Это требование распространяется на всех претендентов на резидентство, в том числе и на украинцев, которые находятся в стране под временной защитой.

Суть реформы и Examen civique

Ключевая цель нововведений — более глубокая интеграция мигрантов во французский социум. Тестирование призвано подтвердить, что будущий резидент понимает фундаментальные ценности Пятой республики, знает собственные права и осознает обязанности перед государством. Без сертификата об успешном прохождении экзамена подать документы на большинство типов разрешений будет невозможно.

Кому необходимо готовиться к экзамену?

Новые правила будут касаться тех, кто претендует на следующие статусы:

Карта резидента на 10 лет (независимо от предыдущих оснований пребывания).

Многолетние виды на жительство (VLS-TS) сроком от 2 до 4 лет (работа, бизнес, семейные обстоятельства).

Получение паспорта Франции через процедуру натурализации.

Важно: Если вы уже имеете многолетнее разрешение и только продлеваете его, повторно проходить тестирование не нужно. Однако для перехода на 10-летнюю карту или гражданство экзамен неизбежен.

Процедура и регламент составления

Алгоритм действий для иностранцев будет выглядеть следующим образом:

Предварительная запись: Экзамен необходимо сдать заранее, еще до момента обращения за новым статусом.

Официальное подтверждение: Полученный сертификат становится неотъемлемой частью досье в префектуре.

Территориальный охват: За организацию отвечает сеть аккредитованных центров под руководством CCI Île-de-France Education. Найти ближайшую локацию можно с помощью интерактивной карты на правительственных ресурсах.

Программа подготовки: что нужно знать

Вопросы экзамена охватывают широкий спектр тем, необходимых для повседневной жизни и гражданской ответственности:

Идеологические основы: светскость, свобода и равноправие.

Правовой блок: нормы законодательства, работа государственных институтов и социальная система.

Бытовая интеграция: правила образования, трудового рынка и медицинского обеспечения.

Для самостоятельного изучения материалов правительство создало специализированную платформу Formation Civique. Там размещены актуальные перечни вопросов (которые отличаются в зависимости от желаемого статуса), методические карточки и разъяснения по системе оценивания.

