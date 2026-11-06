Оставил 17-летнюю девушку замерзать на самой высокой горе: подробности шокирующего инцидента

Гора Цугшпитце в Германии

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21-летнего гражданина Германии подозревают в создании угрозы жизни и здоровью после того, как он оставил свою 17-летнюю подругу на самой высокой горе Германии — Цугшпитце — при минусовой температуре. Девушка оказалась в опасности на высоте около 2500 метров и была вынуждена самостоятельно вызвать спасателей. Ее удалось эвакуировать вертолетом с симптомами переохлаждения.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на австрийскую полицию.

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По данным издания, пара начала восхождение ранним утром в воскресенье с австрийского курорта Эрвальд в федеральной земле Тироль. Молодые люди планировали встретить восход солнца на вершине Цугшпитце, высота которой составляет 2962 метра.

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Однако погодные условия оказались гораздо сложнее, чем они, вероятно, ожидали. Температура в то утро опустилась до минус 12 градусов по Цельсию, а из-за сильного снегопада альпинисты местами проваливались в снег по колено. Их план добраться до вершины быстро оказался под угрозой.

В какой-то момент 21-летний мужчина и его несовершеннолетняя подруга разошлись. Парень продолжил спуск в одиночку, оставив девушку на вершине в морозную погоду. Почему именно пара рассталась и при каких обстоятельствах мужчина оставил спутницу, пока неизвестно. Австрийская полиция отказалась комментировать детали в связи с продолжающимся расследованием.

Девушка позвонила в экстренные службы. На помощь выехали семь горных спасателей, а впоследствии её эвакуировали на вертолёте. У пострадавшей диагностировали гипотермию — опасное понижение температуры тела. Ее доставили в больницу в немецком Гармиш-Партенкирхене, после лечения девушку выписали.

Австрийская полиция расследует действия 21-летнего немца по подозрению в создании угрозы физической безопасности другого человека. Согласно австрийскому законодательству, за такое правонарушение может грозить до трёх месяцев лишения свободы.

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По завершении следственных действий полиция передаст материалы в прокуратуру Инсбрука. Именно там будет решено, имеются ли основания для уголовного преследования этого мужчины.

Подобный случай закончился смертью

Инцидент на Цугшпитце напомнил о трагедии, произошедшей в январе 2025 года на самой высокой вершине Австрии — горе Гроссглокнер. Тогда 33-летняя альпинистка замерзла насмерть после того, как её парень бросил её во время восхождения.

Мужчина утверждал, что спустился, чтобы позвать на помощь, и в суде заявлял, что любил погибшую и глубоко сожалеет о случившемся. Однако прокуроры настаивали, что, будучи более опытным альпинистом, он фактически отвечал за безопасность своей спутницы, но не вернулся вовремя и не оказал надлежащей помощи. В итоге суд признал его виновным в убийстве по грубой халатности.

Этот случай вызвал значительный резонанс в альпинистском сообществе и вновь поднял вопрос об ответственности более опытных участников горных восхождений за безопасность своих спутников.

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Напомним, Северную и Центральную Европу предупредили о первом мощном ударе зимы — новый атлантический циклон принесет значительное похолодание и метели. Местами высота снежного покрова достигнет полуметра, а дороги окажутся под сугробами.

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