Оставил семью и карьеру: история экс-депутата парламента Британии, присоединившегося к ВСУ

Джек Лопрести, бывший заместитель главы Консервативной партии, ранее был депутатом парламента от округа Филтон и Брэдли Сток в Глостершире, но сейчас он находится в Киеве, используя свои навыки в условиях войны.

Об истории политика, примкнувшего к Силам обороны Украины, пишет издание The Тelegraph.

Издание напоминает, что, как член парламента, Лопрести посещал Украину и был активным сторонником оказания большей помощи нашему государству для победы над Россией. Он также служил в резерве армии Великобритании в звании капрала.

Сейчас Лопрести занимается не боевыми задачами, а поддержкой в сфере дипломатии, поставки вооружений и работы с ветеранами.

В ноябре прошлого года британский экс-депутат подал документы на вступление в Интернациональный легион Украины.

"Для меня огромная честь и огромная привилегия служить в украинской армии и иметь возможность помогать доблестному и удивительному украинскому народу любым способом, которым я могу", — поделил он.

Лопрести в Великобритании Фото: Facebook/Jack Lopresti

Лопрести рассказал журналистам о своих задачах в Украине.

"Я — солдат. Если меня попросят выполнить какую-то конкретную задачу, я выполню это лучше. Для меня было бы очень странно служить в украинской армии и не сказать этого. Я здесь и сделаю все возможное. Я всегда преуспевал в такой среде, поэтому я просто стараюсь каждый день делать все возможное и быть полезным", — отметил он.

Он говорит, что карьера, которую он построил в качестве члена парламента, помогла ему в работе, в частности, с Министерством обороны и производителями оборонной продукции.

После потери мандата из-за проигрыша его партии на выборах в Великобритании мужчина решил поехать в Украину, сначала – чтобы помочь благотворительной организации. Однако его целью, оказывается, было вступление в интернациональный легион – воинскую часть ВСУ, где служат добровольцы, являющиеся гражданами других стран.

Лопрести во время визита в столицу Фото: Facebook/Jack Lopresti

"Приблизительно год назад я сказал себе: если мы не добьемся успеха в моем избирательном округе, и я не окажусь в парламенте, я собираюсь приехать в Украину. Я сделаю все, что смогу — будь это для благотворительности, неправительственной организации или волонтера", — добавил он.

Он признался, что пришлось подождать, чтобы найти для себя соответствующее подразделение, в котором его навыки были бы полезны для украинцев в борьбе с РФ.

"Видя, какое давление они ощущали и насколько тяжелым был конфликт, я думал, что, вероятно, окажусь в армии", — вспомнил британец.

По его словам, украинцы борются не только за свою свободу, а также за Европу и остальной свободный мир. Он уверен в том, что Россия сейчас представляет угрозу всем, поэтому Украине необходимо помогать.

В Великобритании у Лопрести остались жена и четверо детей, ожидающих его возвращения домой.

Напомним, под Покровском погиб 19-летний доброволец из Польши. Больше об этом читайте в новости.

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