Оставил шторы открытыми, чтобы его видели: мужчину поймали на интиме с собакой

Оставил шторы открытыми, чтобы его видели: мужчину поймали на интиме с собакой

В преступлении подозревается 60-летний мужчина.

В Британии поймали мужчину на якобы сексе с собакой в доме после того, как он оставил открытыми шторы. Местная полиция устанавливает все подробности преступления.

Об этом пишет Metro.

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Инцидент произошел в Госпорте, графство Хэмпшир. Одна женщина утверждала, что "мужчина хотел, чтобы его видели", поскольку посторонние могли наблюдать за тем, что происходило у него дома.

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" Мы все были в ужасе и отвращении – это было совершенно отвратительно", — сказал другой мужчина.

В преступлении подозревается 60-летний мужчина. Шкуродера сначала арестовали по подозрению в сексуальных преступлениях с привлечением живого животного. Но на время следствия он был освобожден из-под стражи. Злоумышленник остается под следствием.

Собаку изъяли и передали в питомник.

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