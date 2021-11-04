Оставил шторы открытыми, чтобы его видели: мужчину поймали на интиме с собакой

В преступлении подозревается 60-летний мужчина.
В Британии поймали мужчину на якобы сексе с собакой в доме после того, как он оставил открытыми шторы. Местная полиция устанавливает все подробности преступления.
Об этом пишет Metro.
Инцидент произошел в Госпорте, графство Хэмпшир. Одна женщина утверждала, что "мужчина хотел, чтобы его видели", поскольку посторонние могли наблюдать за тем, что происходило у него дома.
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"Мы все были в ужасе и отвращении – это было совершенно отвратительно", — сказал другой мужчина.
В преступлении подозревается 60-летний мужчина. Шкуродера сначала арестовали по подозрению в сексуальных преступлениях с привлечением живого животного. Но на время следствия он был освобожден из-под стражи. Злоумышленник остается под следствием.
Собаку изъяли и передали в питомник.
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