Оставил телефон и взял револьвер: в США расследуют таинственное исчезновение генерала

Уильям Ник МакКасленд пропал без вести 27 февраля / © U.S. Air Force

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В США Офис шерифа округа Берналио предоставил доступ к новым фотоматериалам по делу об исчезновении отставного генерал-майора американских Военно-воздушных сил Уильяма Нила Маккасланда, которого в последний раз видели в конце февраля. Камера видеонаблюдения зафиксировала военного на выходе из местного магазина спортивных товаров с неизвестным белым свертком.

Об этом пишет Daily Mail.

Загадочная посылка и удивительные действия

На опубликованном снимке отставной генерал-майор выходит из магазина в солнцезащитных очках. Под левой рукой он держит большую белую сумку для пересылки и еще один меньший предмет.

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Уильям Нил Маккасланд вышел из магазина с неизвестным пакетом /Фото: Офис шерифа округа Берналио

Содержимое этого загадочного пакета остается абсолютно неизвестным. Журналисты предполагают, что такие мягкие пакеты чаще всего используют для почтовой пересылки обычной одежды.

Жена пропавшего Сьюзан Уилкерсон сообщила полиции, что мужчина ушел из их дома в Альбукерке около 11 часов утра. Перед этим он переоделся и оставил дома свой телефон, кошелек, умные устройства и очки по рецепту.

По информации следствия, Уильям Маккасланд взял с собой пару ботинок и собственный револьвер 38 калибра.

Секретная информация и последние встречи

Исчезновение военного вызвало огромный резонанс на национальном уровне из-за его прошлой деятельности. По данным медиа, мужчина владел сверхсекретной информацией о ядерном оружии Соединенных Штатов Америки и неопознанных летающих объектах.

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В мае правоохранители обнародовали жуткие записи из нагрудных камер полицейских, которые ставят под сомнение утверждение жены об отсутствии у мужчины доступа к секретным данным. На видео зафиксирован разговор офицеров с неизвестной женщиной.

Свидетельница рассказала, что накануне исчезновения она вместе с представителями Космических сил США ужинала с отставным генералом. Женщина подтвердила, что работала вместе с ним в некоммерческой организации, занимающейся защитой и расширением крупной военной лаборатории.

Эта встреча состоялась в ресторане около 18 часов вечера по местному времени. Следователи считают, что ужин мог начаться спустя считанные минуты или часы после того, как мужчину зафиксировали камеры возле спортивного магазина.

Напомним, США всколыхнула волна исчезновений и смертей ученых , работавших над секретными проектами, связанными с НЛО. Трое из них мертвы.

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