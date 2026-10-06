Оставили фекалии в ванной: российские спецслужбы запугивают финских депутатов странным способом

Россия усиливает давление на Финляндию / © ТСН

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В Финляндии разгорается громкий скандал вокруг новых методов психологического давления со стороны российских спецслужб. Более двух десятков финских парламентариев сообщили о проникновении посторонних в их дома. В одном из случаев злоумышленники не просто перевернули все вверх дном, но и оставили фекалии в ванной политика.

Об этом пишет Metro.

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Россияне оставили фекалии дома у финского политика

Аналитики и сами депутаты убеждены, что за этими случаями стоят агенты Кремля, пытающиеся запугать финскую политическую элиту.

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Демонстративное копание в личных вещах, оставленные открытыми окна или переставленная мебель — старый почерк российской разведки, неоднократно задокументированный Государственным департаментом США.

Но инцидент с фекалиями происходит с россиянами не впервые — о подобном когда-то заявляла бывшая корреспондентка BBC в России. Она описала, как оперативники ворвались в ее дом и оставили после себя «большой несмытый подарок» в каждом унитазе.

Финский депутат Бен Зюскович считает такие действия спланированной акцией устрашения.

«Это способ для российской разведки продемонстрировать, что за людьми ведется слежка, а также создать путаницу или беспокойство».

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Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо также подтвердил, что количество подобных случаев уже стало «значительным».

После вступления Финляндии в НАТО в 2023 году волна гибридных нападений РФ на страну возросла. Кремль начал активное развитие военной инфраструктуры вдоль границы, продолжается восстановление Ленинградского военного округа, который может использоваться в случае наступления.

Финляндия реагирует зеркально: укрепляет оборонные линии и создает новый передовой командный центр НАТО в Лапландии. В 2023 году Финляндия полностью перекрыла сухопутную границу с РФ из-за искусственно организованного Кремлем наплыва нелегальных мигрантов.

Научный сотрудник Финского института международных отношений Йоэль Линнаинмяки в прошлом году отмечал, что после закрытия границы ситуация остается относительно стабильной, но напряженной.

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«Активность минимальна — лишь единичные попытки пересечь границу. Похоже, что в ближайшее время ее не откроют, к тому же правительство действует очень осторожно и с подозрением», — заявлял Линнаинмяки.

По оценкам аналитика, несмотря на бряцание оружием у финских границ, Москва сейчас не имеет достаточных ресурсов для масштабного военного развертывания на севере, ведь все ее силы — на войне против Украины. Финны продолжают внимательно следить за каждым шагом россиян.

Российские шпионы: последние новости

Напомним, Министерство юстиции США выдвинуло обвинение группе граждан России, связанным с российскими спецслужбами. Об этом на пресс-конференции в Белом доме сообщил генеральный прокурор США Тодд Бланш.

По данным следствия, подозреваемые причастны к финансированию террористической деятельности и планированию серии заказных убийств в разных странах мира.

В частности, фигуранты готовили покушение на российского диссидента, который по их данным, находился в Вашингтоне. В то же время генпрокурор не раскрыл имена обвиняемых, не назвал личность оппозиционера и не уточнил запланированную дату преступления. Дело передано на рассмотрение в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка.

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