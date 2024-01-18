Остин планирует лично принять участие в заседании "Рамштайна" после госпитализации

Министра обороны США после консультации с медиками выписали из больницы, сейчас он находится дома.

Глава Минобороны США Ллойд Остин продолжает находиться дома на восстановлении и получать необходимые процедуры, поэтому в следующей встрече в формате "Рамштайн" он примет участие в режиме онлайн.

Об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, пишет "Зеркало недели".

"Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, очевидно, важно. И хотя министр продолжает поправляться, он хотел бы принять участие в нем", — сказал представитель оборонного ведомства, добавляя, что в ближайшее время в планы Остина не входит совершение заграничных поездок.

Как известно, состоится очередной раунд переговоров стран-членов Контактной группы в виртуальном формате 23 января. Последнее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 22 ноября 2023 года.

Ллойд Остин в больнице: что известно

Ллойд Остин 1 января был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. Как рассказал Патрик Райдер, Остин попал в больницу с осложнениями после недавней плановой медицинской процедуры. Позже он заявил, что Пентагон не сообщил о госпитализации министра ранее, потому что это была "развивающаяся ситуация", в которой нужно было учитывать ряд факторов.

Затем выяснилось, что у Ллойда Остина – рак простаты. Джо Байден узнал об этом только 9 января. Это вызвало неоднозначную реакцию представителей Республиканской партии в Сенате.

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