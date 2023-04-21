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Остин прокомментировал утечку секретных документов: "Не позволим развалить наше единство"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
428
Время на прочтение
2 мин
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Остин прокомментировал утечку секретных документов: "Не позволим развалить наше единство"

Министр обороны США Ллойд Остин. / Фото: Associated Press

Глава Пентагона говорит, что серьезно относится к вопросу "сливания".

Американский Министр обороны Ллойд Остин, комментируя секретную утечку документов из Пентагона, заявляет, что Вашингтон вместе со своими союзниками не позволят посторонним странам развалить единство в поддержку Украины.

Об этом глава Пентагона сказал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, пишет "УНИАН".

"Я знаю, что многие из вас следят за сообщениями неразрешенного разглашения чувствительных и секретных материалов. Я очень серьезно отношусь к этому вопросу. Мы продолжим тесно работать и с уважением с нашими партнерами, которых мы глубоко ценим", — сказал Остин.

По словам министра обороны США, он обсуждает с партнерами сложившуюся ситуацию. Его поразила "солидарность и настроенность отвергнуть попытки разделить нас".

"Мы мы не позволим кому-то развалить наше единство", — подчеркнул Остин.

Напомним, перед 11 заседанием в формате "Рамштайн" 21 апреля министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин провели отдельную встречу в Германии. К слову, глава Пентагона назвал украинского коллегу "хорошим другом". По его словам, США будут поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

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Дата публикации
Просмотры
428
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