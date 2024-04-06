"Осторожно! Сплошной бред": Медведев высказался об организаторах теракта в "Крокусе"

Интересно, что о "тяжести" преступления, которому "нет прощения" говорит человек, соорганизатор убийств мирных украинцев уже третий год подряд.

Путинский муртад Дмитрий Медведев решил высказаться о "соучастниках террористического акта, совершенного 22 марта в "Крокус Сити Холли". Мол, в уголовном праве принято выделять соучастие в совершении преступления, когда несколько человек умышленно участвуют в нем.

Об этом заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram.

В большинстве своем нетрезвый Медведев предлагает разобраться, кто стал соучастником этого тяжелейшего преступного акта: По его словам, это прежде всего "исполнители, с которыми все понятно".

"Эти недоразвитые уроды пойманы, с ними проводятся следственные действия. Причем очевидно, что, несмотря на многочисленные ссылки на их принадлежность к ИГ/ISIS/"Вилаят Хорасан" (запрещенная в России террористическая организация), эти мерзости – отнюдь не религиозные фанатики, которые готовы умереть за веру. Ни внешней и внутренней атрибутики они не демонстрировали. Они примитивны наемные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и наученные стрелять. Просто животные, человеческие скитания", – отмечает он.

Вторыми он назвал "организаторов, с которыми несколько сложнее". Мол, именно для этого и была разработана легенда об ответственности ИГИЛ, которую экстремисты с радостью подтвердили. Но они всегда так поступают, просто для увеличения своего капитала. Да и деньги никто не отменял, они, вероятно, свое получили. По мнению Медведева, настоящие организаторы пока прячутся в тени ИГИЛ, потому что "такой замысел".

"Но первая информация, опубликованная с телефонов наемных уродов, недвусмысленно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов. Как и многое другое – открытое (пункт назначения) и пока закрытое. Это официальные лица нацистской Украины. Именно в их безобразном мозге родилась идея компенсировать неудачи на фронте терактами, что, впрочем, не удивительно. Они должны будут ответить либо по закону, либо иначе. Так, как разбираются в террористах во всем мире. Без срока давности", – издал ненормальный.

Как утверждает страстный фанат водки, третьими являются "пособники, которых много". Отмечает, что круг их расширяется и включает тех, кто давал имущество, деньги, организовывал перемещение, учил стрелять и т.д. С ними, говорит сумасшедший, тоже все понятно, и они будут отвечать.

"Гораздо интереснее другие пособники или международные спонсоры террористов. А здесь, к сожалению, ситуация такая – к ним относятся высшие должностные лица стран НАТО. Они разные. Но хоть тот же Макрон. Его риторика, его действия, а главное, его санкции на тайные операции с бандеровским режимом могут быть квалифицированы как руководство теракта 22 марта. Именно поэтому любитель устриц с шампанским так обгадился, что вынужден был сам и через своих подчиненных публично отрицать привлечение Франции к теракту. Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасающего теракта", – уверен он.

Этому нет прощения, взывает Медведев, здесь не прикрыться иммунитетами. Он в очередной раз пригрозил: отныне они не просто враги России.

Ранее главный рупор Кремля пообещал отомстить украинцам за теракт.

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