Остров дешевле квартиры: необычная продажа вызвала ажиотаж в Британии

В Северном Уэльсе выставили на продажу остров / © BBC

Заброшенный остров у побережья Северного Уэльса привлек большое внимание потенциальных покупателей после того, как его выставили на продажу за 350 тысяч фунтов стерлингов.

Об этом говорится в материале BBC.

Речь идет об острове Инис-Гиффтан, расположенном в живописном устье реки Двирид неподалеку от туристического городка Портмейрион в графстве Гвинед.

Добраться до острова можно лодкой во время прилива или пешком во время отлива, когда вода отступает.

По словам агента недвижимости Хью О'Доннелла из компании Carter Jonas, объявление о продаже вызвало значительный интерес как среди местных жителей, так и среди людей из других регионов.

«Многие люди обращаются к нам, чтобы узнать больше об этом объекте и понять, может ли он им подойти», — отметил он.

По словам агента, это необычный проект, который, как и любой остров, испытывает определенные трудности, но в то же время является уникальной возможностью для покупателей.

На острове есть старый фермерский дом

Площадь острова составляет 17,7 акра. На его территории расположен каменный фермерский дом викторианской эпохи, в котором люди жили еще до 70-х годов.

Сейчас здание находится в заброшенном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

По историческим данным, в XVIII веке остров был подарен предкам владельца лорда Гарлеха королевой Анной, из-за чего его название переводится как «Остров дара Анны».

Добраться до острова можно только при отливе

В прошлом местные жители доставались материка пешком через мелководье, иногда даже снимая обувь, чтобы перейти воду.

Сегодня агенты по недвижимости предупреждают потенциальных покупателей о необходимости соблюдать осторожность при осмотре острова, учитывая приливы, сложный рельеф и особенности подхода к берегу.

Согласно туристическим гидам, пешком до острова можно добраться только в течение трех часов до или после отлива.

Во время прилива остров полностью отрезан от материка, и попасть туда без лодки невозможно. В то же время при отливе 400-метровое расстояние можно преодолеть примерно через пять минут.

Также между островом и материком проходят два речных рукава, поэтому путешественникам советуют проверять глубину воды – если она слишком велика, придется возвращаться назад.

