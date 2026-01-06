Остров должен принадлежать США: у Трампа оценили возможность силового сценария захвата Гренландии

Заместитель главы администрации президента США / © Associated Press

Реклама

В Вашингтоне возобновили дискуссии о статусе Гренландии. Замглавы администрации президента США Дональда Трампа Стивен Миллер выразил убеждение, что территория должна принадлежать Соединенным Штатам, оставив открытой опцию даже военного захвата острова.

Соединенные Штаты должны быть нацией, в которую входит Гренландия как часть нашего совместного аппарата безопасности. Это официальная позиция правительства США с начала этой администрации: Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов. Президент был очень четким по этому поводу», — заявил он в интервью CNN.

Миллер уклонился от ответа на прямой вопрос ведущего о возможности введения войск, заявив, что «никто не будет воевать с Соединенными Штатами в военном отношении за будущее Гренландии».

Реклама

Миллер также подверг сомнению претензии Дании на остров.

«Главный вопрос: на каком основании Дания утверждает контроль над Гренландией? На каком основании она выдвигает свои территориальные претензии? На каком основании Дания считает Гренландию своей колонией?», — подчеркнул он.

Напомним, что в последнее время президент США Дональд Трамп несколько «подзабыл» свои претензии на Гренландию. Но в прошлом году, в конце 2024 — начале 2025 года, он «поставил на уши» Европу, НАТО и особенно Данию своими заявлениями, что Соединенные Штаты претендуют на Гренландию. Он говорил, что владение и контроль над Гренландией является «абсолютной необходимостью» для Соединенных Штатов. У Трампа даже заявили, что не исключают силового варианта присоединения Гренландии к США.