Это очень краткий перечень из длинного списка влиятельных и состоятельных бизнесменов и политиков, фамилии которых засветились в последних «файлах Эпштейна». В конце января этого года Минюст США обнародовал очередную порцию документов — более 3 млн страниц и еще десятки тысяч электронных писем, фото, видео и аудиозаписей, связанных с покойным сексуальным преступником и опальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Его арестовали дважды. Впервые в 2008 году по обвинениям в организации и привлечении несовершеннолетних девушек в проституцию. После 13 месяцев под арестом, соглашения со следствием и признания вины Эпштейна освободили. Но уже тогда он создал сеть влиятельных и состоятельных друзей, являвшихся частыми гостями вечеринок на «острове Эпштейна» Литтл-Сент-Джеймс (который еще называют «островом педофилов»), котрый является частью Американских Виргинских островов. Второй раз Эпштейна арестовали в 2019 году по обвинениям в торговле и сговоре торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. Но приговор ему вынести не успели. Спустя месяц Эпштейн повесился в тюремной камере.

Расследование дела Эпштейна началось в 2005 году. В 2024 году, когда совпали два фактора — президентские выборы и завершение всех судебных процессов, связанных с этим кейсом, — на Капитолийском холме заговорили об обнародовании «файлов Эпштейна». Но только в ноябре 2025 года Конгресс США одобрил соответствующий законодательный акт, обязывающий Минюст раскрыть все незасекреченные документы. Несмотря на публичные заявления Трампа, что ему нечего скрывать, американские СМИ не раз сообщали, что администрация пыталась затормозить рассмотрение решения об обнародовании «файлов Эпштейна» в Конгрессе.

Сейчас расследования, повлекшие громкие отставки, продолжаются по меньшей мере в десяти странах. Публикация «файлов Эпштейна» повлекла за собой настоящий мировой взрыв. Но будут ли последствия? Читайте в материале ТСН.ua.

Сомнительные связи Трампа: обнародование файлов

Нельзя сказать, что общественный резонанс по делу покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна в Америке появился с началом второго президентского срока Трампа. Ведь совместное фото Трампа и Эпштейна с 2000-х годов из резиденции действующего президента США в Мар-а-Лаго, где рядом с ними изображены первая леди Мелания и подруга Эпштейна Гислейн Максвелл, уже давно есть в сети. К тому же Трамп не скрывал, что был знаком с Эпштейном, которого называл «хорошим парнем». Однако после притязаний Эпштейна к женщинам в Мар-а-Лаго, по словам Трампа, его туда больше не приглашали.

Еще до начала предыдущей предвыборной кампании в США и победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года СМИ снова и снова упоминали об Эпштейне, а журналисты и общественность требовали большего доступа к материалам дела. Например, летом 2022 года 20 лет лишения свободы получила уже вышеупомянутая Гислейн Максвелл, которая была в отношениях с Эпштейном, по пяти из шести пунктов, в том числе за торговлю детьми в сексуальных целях. В январе 2024 года судьи обнародовали судебные протоколы по связанному делу, что также привлекло внимание.

Однако большой резонанс все это получило летом 2024 года в разгар президентской предвыборной кампании, когда Трамп лично пообещал, что обнародует «файлы Эпштейна». Это заявление действующий президент США сделал еще и в угоду праворадикальному электорату по движению MAGA (сокращенно предвыборного лозунга Трампа «Сделаем Америку снова большой» — Ред.). Многие из них являются приверженцами теории заговора. Так, например, популярный ведущий Такер Карлсон, неоднократно утверждавший, что ЦРУ причастно к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди, ездил в Путин на интервью в Москву, предполагал, что Минюст и генеральный прокурор сознательно затягивают с публикацией «файлов» Эпштейна.

Наиболее громкие разоблачения: кто уже лишился должности

Еще летом 2025 года Минюст США действительно заявлял, что Эпштейн не вел «список клиентов», поэтому никаких документов больше не опубликует. Именно после этого в Конгрессе появился двухпартийный закон, обязывающий Минюст обнародовать все файлы. Хотя и месяцем позже и с настоящими именами жертв преступлений Эпштейна и Максвелл, что подняло волну возмущения в обществе и теперь их удаляют, Минюст обнародовал «файлы Эпштейна».

Сетью сразу разлетелись известные имена. Например, в двух электронных письмах упоминается фамилия американского предпринимателя, одного из основателей Microsoft Билла Гейтса, который вроде бы заразился какой-то венерической болезнью от «русских девушек» и просит достать антибиотик, чтобы тайно подмешивать его в пищу своей тогдашней жене. Сам Гейтс все это опровергает. Однако как раз его бывшая жена, миллиардерша-филантропка Мелинда Френч Гейтс в одном из интервью недавно заявила, что упоминание ее бывшего мужа в «файлах Эпштейна» вернуло ее к «болезненным временам» в ее браке.

Обнародованные файлы затронули и Британию. На этих неделях СМИ уже несколько раз отправляли Кира Стармера в отставку. Пока же свой пост покинул глава его администрации Морган Максвин, ибо вроде бы именно он рекомендовал назначить послом Великобритании в США Питера Мандельсона, связанного с Эпштейном. В частности, лорд Мандельсон делился с Эпштейном конфиденциальной информацией и получил от сексуального преступника $75 тыс.

Монаршей семье также пришлось оправдываться за связи бывшего принца Эндрю с Эпштейном. На днях принц Уильям и принцесса Кейт впервые прокомментировали обнародованные новые «файлы Эпштейна», заявив, что «глубоко озабочены» этим, выразив поддержку жертвам. На одном из обнародованных фото якобы бывший принц Эндрю склонился на коленях над лежащей на полу женщиной. А в одном из писем Эпштейн якобы предлагает познакомить герцога с 26-летней россиянкой.

Комитет по надзору Палаты представителей продолжает расследование по делу Эпштейна. СМИ сообщали, что бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания. Билл Клинтон был знаком с Эпштейном и четырежды летал его самолетом. На одном из недавно опубликованных фото Клинтон в бассейне вместе с Гислейн Максвелл, на другом — в гидромассажной ванне, на еще одном — в женском платье на каблуке.

Возможные последствия: привлекут ли кого-нибудь к ответственности

Никакие официальные обвинения против Клинтонов не предъявлены. Да и адвокаты и правозащитники сомневаются, что кроме публичной огласки и общественного резонанса вряд ли кого привлекут к ответственности. Заместитель генерального прокурора Тодд Бланш уже заявлял, что, например, расследование обвинений в сексуальных домогательствах против президента Трампа в связи с делом Эпштейна не нашло никаких фактов. В обнародованных «файлах Эпштейна» есть выводы ФБР, которое вроде бы тоже не нашло достаточно доказательств, что Эпштейн возглавлял сеть торговли людьми для сексуальной эксплуатации, обслуживавшей влиятельных мужчин.

Более того, многие западные СМИ, анализируя обнародованные электронные письма, пишут о контактах Эпштейна с Путиным, представителями русской мафии и главарями организованной преступности, и обсуждения возможного использования российских девушек с целью получения сексуального компромата и дальнейшего шантажа. После выхода «файлов Эпштейна» премьер Польши Дональд Туск заявил, что Варшава начала собственное расследование по связям Эпштейна с российской разведкой. В то же время CNN, проанализировав часть файлов, отмечает, что Эпштейн активно пытался установить контакты с Кремлем, включая Путина, однако, судя по перепискам, поддерживал контакты с тогдашним послом России при ООН Виталием Чуркиным.

Аналитики и политические эксперты по всему миру констатируют: обнародованные «файлы Эпштейна» показали, что все и так давно знали — элита неприкосновенна и живет по собственным правилам. Многие считают, что Эпштейна в 2008 году просто «отмазали» от заключения, потому что за ним стояли очень известные и влиятельные люди. Возможно, в Комитете по надзору Палаты представителей всплывут какие-то новые факты, как и в результате дальнейших журналистских расследований. Однако адвокаты и правозащитники пока не уверены, что это может повлечь за собой обвинения новым фигурантам дела Эпштейна.

