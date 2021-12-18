Остров "сравняло с землей": на Филиппинах количество жертв мощного тайфуна превысило три десятка

Остров "сравняло с землей": на Филиппинах количество жертв мощного тайфуна превысило три десятка

Целые провинции оказались без электроснабжения и мобильной связи.

На Филиппинах в субботу, 18 декабря, до 31 выросло число погибших в результате мощного тайфуна "Рай", еще одного человека считают пропавшим без вести.

Об этом сообщает The Associated Press.

Несмотря на то, что стихия охватила юго-восточное побережье страны в четверг, ее последствия пока трудно оценить, поскольку целые провинции все еще остаются без электроснабжения и мобильной связи.

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Губернатор островов Динагат Арлин Баг-ао в субботу разместила на официальном сайте местных властей заявление, в котором указала, что остров с населением около 180 тысяч "сравняло с землей". Она призвала предоставить провинции еду, воду, временные убежища, топливо, гигиенические наборы и медикаменты.

"Большинство наших коммерческих и грузовых судов теперь непригодны для морских путешествий, что фактически отрезало нас от остальной страны", — рассказала глава островной провинции, добавив, что в админцентре Сан Хосе зарегистрировано несколько пострадавших, однако ситуация в других городах остается неизвестной из-за обрыва линий электропередач и коммуникаций.

А вице-губернатор Нило Демерей смог добраться до соседней провинции и сообщить, что, по меньшей мере, шесть жителей погибли, а "почти 95% домов в Динагате не имеют крыши".

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"Даже наши эвакуационные центры разрушены. Здесь нет приютов. Церкви, спортзалы, школы, общественные рынки и даже столица были разрушены", — высказался чиновник.

Тем временем в центральной провинции Бохол береговая охрана рассказала, что ее сотрудники на борту резиновых лодок спасали жителей, пытавшихся спрятаться от тайфуна на крышах и деревьях.

Президент Филиппин Родриго Дутерте намерен посетить разрушенный регион и обещает найти деньги на восстановление пострадавших провинций. Ежегодно Филиппины страдают от около 20 штормов и тайфунов.

Как сообщалось, в эпицентре стихии скорость ветра достигала 200 километров в час.

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