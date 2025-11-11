Остров в Эгейском море будет платить тем, кто переедет и будет жить на нем - подробности

Остров / © Pixabay

Небольшой остров в Эгейском море предлагает серьезные финансовые стимулы семьям, которые готовы переехать туда. Сейчас постоянно на острове живет всего 24 человека, но в течение летнего сезона население растет до 65 человек.

Об этом пишет издание Daily Express.

Чтобы оживить общину, Греческая православная церковь обязалась выплачивать новым жителям €500 (£415) ежемесячно в течение трех лет после переезда. Общая сумма выплат составляет €18 000 (£15 000).

Причиной такой инициативы является серьезное сокращение населения: за последние 40 лет количество жителей острова упало с примерно 300 человек, поскольку многие молодые люди покидают Антикитиру в поисках работы на материковой части Греции или за рубежом.

Цель проекта — привлечь новые семьи, поддержать местную экономику и восстановить жизнь на острове, сохраняя его уникальную общину и культуру.

Напомним, ранее мы писали о том, что страдающая от оттока молодежи итальянская Сардиния предлагает новым жителям до €15 000 за переезд, а дома на острове можно купить от €1.