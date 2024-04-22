Островное государство в Азии может получить прокитайское большинство в парламенте

По данным местных СМИ, партия власти на Мальдивских островах может получить подавляющее большинство мест в парламенте.

На прошедших в Мальдивской республике парламентских выборах в воскресенье, 21 апреля, победу одерживает Народный национальный конгресс, который называют прокитайской политической силой. Вероятно, это подтолкнет островное государство в Индийском океане к еще большему сближению с Китаем и отстранит его от давнего союзника Индии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Народный национальный конгресс, выдвиженцем которого является действующий президент Мохамед Муицзу, как ожидается, получит как минимум 62 из 93 мест в парламенте, тогда как главная оппозиционная Мальдивская демократическая партия займет всего 15 мест.

Президент Муицзу, избранный в прошлом году, пообещал прекратить политику страны "Индия прежде всего", что ухудшило отношения Мальдив с Нью-Дели. Его правительство попросило десятки индийских военнослужащих покинуть страну.

В преддверии голосования Народный национальный конгресс обратился к избирателям за поддержкой, которая позволит президенту быстро выполнить свои предвыборные обещания.

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Оппозиционные партии, критиковавшие правительство Муицзу в таких сферах, как внешняя политика и экономика, стремились привлечь его правительство к ответственности.

По данным избирательной комиссии Мальдивской республики, явка на парламентских выборах составила 72,9% и была меньше, чем на предыдущих. В 2019 году депутатов в парламент пришли избирать 82% избирателей на Мальдивах.

Напомним, глава КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине с бывшим президентом Тайваня Ма Инцзю заявил, что население Тайваня и КНР принадлежит одной нации, поэтому все внешние вмешательства обречены на провал, а остров при любых условиях вернется в объятия Китая.

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