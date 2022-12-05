Осудили и немедленно расстреляли: в Северной Корее публично казнили подростков

Ребят расстреляли за просмотр и продажу фильмов из соседней Южной Кореи.

В Северной Корее казнили трех подростков путем расстрела. Двух из них наказали за просмотр и продажу южнокорейских фильмов на автономных устройствах, а третьего — якобы за убийство своей мачехи.

Об этом сообщает Daily Mail Online.

Ребят в возрасте 16 и 17 лет расстреляли в городе Хесан еще в октябре, однако новости об их смерти появились только на прошлой неделе. Молодых людей обвинили в продаже южнокорейских фильмов на карманных USB-накопителях.

Их расстреляли вместе с мальчиком, обвинившимся в убийстве своей мачехи.

Казнь ребят произошла на взлетной полосе аэродрома Хесана на глазах у напуганных местных жителей.

"Представители власти выставили подростков на виду у общественности, приговорили их к смертной казни и немедленно расстреляли", — передает источник.

Добавим, режим Ким Чен Ина строго запрещает контент каких-либо иностранных средств массовой информации, которые считаются "западными", в том числе южнокорейские фильмы. А Сеул диктатор называет "американской марионеткой".

Действующий коммунистический режим использует информаторов среди населения, указывающих на продающих диски или флешки с иноязычным контентом. На подростков донес один из шпионов. Он сообщил, что те продавали флешки с фильмами на местном рынке.

Напомним, Ким Чен Ын наградил несколькими медалями баллистическую ракету. По его словам, в КНДР добились большого прорыва в ракетостроении. Он также похвастался ядерным арсеналом.

Тем временем в России кувалдой казнили еще одного "зека", поехавшего в Украину "мстить за смерть сына". Оккупант перед смертью успел рассказать жене о запланированной казни.

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