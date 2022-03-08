"Осуждаем вторжение РФ": Косметический гигант L'Oreal временно закрывает магазины в России

Также компания приостановит инвестиции в производство и рекламу.

Крупнейшая в мире косметическая компания L'Oreal Group объявила о закрытии магазинов и бутиков в России из-за вторжения РФ в Украину. Правда, временно. Об этом компания сообщила 8 марта. Также закрываются онлайн-магазины.

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"Мы решительно осуждаем российское вторжение и войну в Украине, которые причиняют столько страданий украинскому народу", - говорится в заявлении компании.

Кроме того, компания приостановит инвестиции в производство и рекламу в России.

L'Oreal производит косметику и парфюмерию под брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy.

L'Oréal Group – крупнейший в мире производитель косметики, принадлежит швейцарской компании Nestle.