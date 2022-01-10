"Осуждаем насилие": в украинском МИД отреагировали на протесты в Казахстане

"Осуждаем насилие": в украинском МИД отреагировали на протесты в Казахстане

Ведомство выразило соболезнования в связи с гибелью казахстанцев.

В украинском Министерстве иностранных дел заявили, что "внимательно следят за развитием ситуации" в Казахстане, где произошли массовые протесты.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ведомстве подчеркнули: важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и во избежание дальнейшего насилия.

"Осуждаем насилие, которое вспыхнуло в ряде казахстанских городов и привело к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения", — говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что "приняли во внимание" развертывание в стране военных сил с доминированием российского контингента: "Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за пределы задекларированного ограниченного временного срока".

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