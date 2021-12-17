"Осуждение усиления агрессии Путина": Сенату США предложен проект резолюции в защиту Украины

Проект резолюции выдвинут 10 сенаторами от обеих партий.
Американскому Сенату предложена резолюция "в поддержку независимой и демократической Украины" и ее "защиты от дальнейшей российской военной агрессии ".
Об этом говорится в проекте резолюции, которая выдвинута 10 сенаторами от обеих партий.
Инициатор проекта Джин Шахин — член украинского кокуса в Сенате. Отмечается, что документ предложили связи с наращиванием войск РФ на границе с Украиной, а также опасениями, что Россия планирует военное вторжение.
"Двухпартийная резолюция призвана стать ясным посланием в поддержку Украины и решительным осуждением усиления агрессии Путина", – считает Шахин.
По ее словам, наращивание военной силы России на территории Украины, а также провокации "укрепляют решимость США поддерживать Украину и ее суверенитет".
"Путин должен знать, что Америка наблюдает за ситуацией, что и демократы, и республиканцы согласны с тем, что эта агрессия должна прекратиться", — заявил соавтор проекта резолюции сенатор-республиканец из Техаса Джон Корбин.
Он отмечает: прекращение агрессии можно достичь предоставлением "летальной помощи" для укрепления вооруженных сил Украины, подтверждением единства США с европейскими союзниками, а также "привлечения Путина к ответственности за его бандитские действия".
Как сообщалось, Европейский Союз предупредил Россию о серьезных последствиях в случае вторжения на украинскую территорию и призвал снизить напряжение вокруг Украины. В заявлении по итогам саммита в Брюсселе призывают к дипломатическим шагам и поддерживают "Нормандский формт". Кроме того, напоминают Москве: в случае вторжения в Украину придется заплатить высокую цену, в частности, ограничительные меры согласованы с партнерами.
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