Осужденного за сексуальное насилие над 14-летней девочкой ошибочно освободили

Осужденного за сексуальное насилие ошибочно выпустили из тюрьмы

В Британии мужчину, приговоренного к 12 месяцам лишения свободы за совершение сексуального насилия в отношении 14-летней девочки, случайно освободили из-под стражи. Речь идет о просителе убежища, этническом эфиопе Хадуше Кебату, которого теперь разыскивает полиция Лондона.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Кебату прибыл в Великобританию на лодке и подал прошение на убежище. Его, как и многих других мигрантов, поселили в отеле, поскольку в специальном центре не хватило места.

Еще 8 июля мужчину задержали по подозрению в совершенном насилии над ребенком. Это стало поводом для массовых митингов с требованием отказаться от практики размещения просителей убежища в отелях и их депортации.

На суде Кебата был обвинен в сексуальном насилии в отношении 14-летней девочки и взрослой женщины.

Ребенка он пытался поцеловать, делал ей множество комментариев с сексуальным подтекстом. Также его обвинили в сексуальном насилии в отношении женщины, которая предложила ему помощь в составлении резюме для поиска работы.

23 сентября суд вынес Кебату приговор, засчитав в срок наказания (12 месяцев) время, которое он провел в СИЗО и отметив, что проситель убежища «твердо желает» быть депортированным.

«Вы будете выпущены из тюрьмы по программе досрочного освобождения. Самую раннюю дату вашего освобождения рассчитают, после чего уведомят вас», — объявил судья во время оглашения приговора.

24 октября, через месяц после приговора суда, Кебату выпустили из-под стражи и передали полицейским для отправки в депортационный центр. Но по дороге мужчина исчез, сев в поезд в Лондон.

Инцидент уже прокомментировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Ошибочное освобождение из тюрьмы абсолютно неприемлемо. Я возмущен тем, что это произошло, ведется расследование. Полиция в срочном порядке занимается его розыском, и мое правительство поддерживает это. Этот человек должен быть пойман и депортирован за свои преступления», — написал он на своей странице в соцсети Х.

