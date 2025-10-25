- Дата публикации
Осужденного за сексуальное насилие над 14-летней девочкой ошибочно освободили
Суд учел, что обвиняемый твердо желает быть депортированным и сократил ему срок пребывания под стражей.
В Британии мужчину, приговоренного к 12 месяцам лишения свободы за совершение сексуального насилия в отношении 14-летней девочки, случайно освободили из-под стражи. Речь идет о просителе убежища, этническом эфиопе Хадуше Кебату, которого теперь разыскивает полиция Лондона.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Кебату прибыл в Великобританию на лодке и подал прошение на убежище. Его, как и многих других мигрантов, поселили в отеле, поскольку в специальном центре не хватило места.
Еще 8 июля мужчину задержали по подозрению в совершенном насилии над ребенком. Это стало поводом для массовых митингов с требованием отказаться от практики размещения просителей убежища в отелях и их депортации.
На суде Кебата был обвинен в сексуальном насилии в отношении 14-летней девочки и взрослой женщины.
Ребенка он пытался поцеловать, делал ей множество комментариев с сексуальным подтекстом. Также его обвинили в сексуальном насилии в отношении женщины, которая предложила ему помощь в составлении резюме для поиска работы.
23 сентября суд вынес Кебату приговор, засчитав в срок наказания (12 месяцев) время, которое он провел в СИЗО и отметив, что проситель убежища «твердо желает» быть депортированным.
«Вы будете выпущены из тюрьмы по программе досрочного освобождения. Самую раннюю дату вашего освобождения рассчитают, после чего уведомят вас», — объявил судья во время оглашения приговора.
24 октября, через месяц после приговора суда, Кебату выпустили из-под стражи и передали полицейским для отправки в депортационный центр. Но по дороге мужчина исчез, сев в поезд в Лондон.
Инцидент уже прокомментировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Ошибочное освобождение из тюрьмы абсолютно неприемлемо. Я возмущен тем, что это произошло, ведется расследование. Полиция в срочном порядке занимается его розыском, и мое правительство поддерживает это. Этот человек должен быть пойман и депортирован за свои преступления», — написал он на своей странице в соцсети Х.
