Осужденных за убийство братьев оправдали после 25 лет тюрьмы: сколько денег они получат

В США двое братьев были оправданы по делу об убийстве после 25 лет, проведенных за решеткой.

69-летний Дэвид Бинц и 68-летний Роберт Бинц были освобождены из тюрьмы после того, как экспертиза ДНК подтвердила их невиновность в совершении преступления.

Братья были заключены в тюрьму за убийство 44-летней Сандры Лисон в августе в 1987 году. Мама двоих детей пропала с работы в баре Good Times в Грин-Бей, штат Висконсин, прежде чем ее тело обнаружили в 48 км оттуда в лесу Мачикани. Жертва испытала сексуальное насилие и была задушена до смерти.

Сандра Лисон / Фото: Jam Press

Тогда полиция допросила обоих братьев, которые в тот вечер были в баре. Согласно сообщениям, Дэвид спорил с Сандрой по поводу их счета. Однако дело не расследовалось до 1998 года, когда Дэвид отбывал тюремное заключение за другое преступление. Сокамерник сообщил властям, что Дэвид во сне признался в убийстве Сандры.

Несмотря на отсутствие вещественных доказательств, связывающих их с преступлением, оба брата были приговорены к пожизненному заключению за ее убийство в 2000 году. Их также обвинили в ограблении жертвы перед убийством.

Дэвид и Роберт Бинцы / Фото: Jam Press

Им повезло, когда в 2018 году делом начала заниматься организация Great North Innocence Project из Миннесоты. Юридический директор проекта Джим Майер обратился в Центр генетической генеалогии Investigate при колледже Рамапо в Нью-Джерси с просьбой помочь в этом деле.

В прошлом году следователи составили генетический профиль ДНК, найденной с поличным, и загрузили информацию в потребительские базы данных, такие как GEDmatch.

Они сузили круг совпадений до трех братьев из Грин-Бей. Одним из братьев был Уильям Хендрикс, осужденный насильник, умерший в 2000 году. Следственная группа получила образец ДНК с его эксгумированных останков в апреле в этом году. Тесты показали, что существует один шанс на 329 триллионов, что образец с места преступления принадлежит кому-то другому, а не Хендриксу.

В результате судья Дональд Зюйдмульдер удовлетворил ходатайство об освобождении Дэвида и Роберта Бинца с тюрьмы 27 сентября.

Судья сказал: "Сегодня Сандра Лисон будет почивать с миром, потому что ее настоящий убийца теперь известен. Поэтому моя обязанность – соблюдать закон, и я подпишу решение, что отменяют обвинительные приговоры обоим подсудимым и освобождают их из-под стражи".

Согласно законодательству штата Висконсин, каждый, кто был ошибочно осужден за совершение преступления, может получить компенсацию в размере $5000 в год, проведенный в тюрьме, но не более $25000.

