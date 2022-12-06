Осужденный российский солдат, расстрелявший 8 сослуживцев, попросился в ЧВК "Вагнер"

В России осужденный солдат Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев в 2019 году, попросился в ЧВК "Вагнер", чтобы отправиться на войну против Украины. Но его пока не взяли.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, Шамсутдинов записался добровольцем на войну, когда в тюменскую исправительную колонию №2 приехали представители ЧВК "Вагнер". Шамсутдинов попал в список. Однако когда "вагнеровцы" приехали уже второй раз, забирать заключенных, Рамиля не взяли. По словам свидетелей, "вагнеровцы" сослались на то, что "народу уже и так много, ты пока не нужен". При этом другие заключенные, согласившиеся на участие в СВО, из колонии все же уехали.

Фото: Baza

Напомним, что Шамсутдинов был осужден за убийство сослуживцев поблизости Читы (Россия) в ноябре 2019 года во время смены караула.

Тогдашний рядовой Шамсутдинов расстрелял восемь военнослужащих из Ак-74. Двое получили ранения. После стрельбы он сдался. Свое преступление он объяснил местью из-за издевательства и дедовщины. По словам Рамиля, его угрожали "опустить".

В декабре 2020 года Рамиля Шамсутдинова признали виновным в массовом убийстве. Присяжные указали, что он заслуживает снисхождения. Суд приговорил его к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, США внесли ЧВК "Вагнер" вместе с "Талибаном" в список организаций, вызывающих беспокойство в сфере свободы вероисповедания.

А осенью западные СМИ сообщили, что российский олигарх и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вербуют заключенных в колониях Центрально-Африканской Республики.

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