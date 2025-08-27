Осужденный сбежал из тюрьмы на мотоцикле: причина удивит (фото)

Осужденный Анучит Суксуд / © thethaiger.com

В Таиланде задержали осужденного, который сбежал из тюрьмы в провинции Нонтхабури, воспользовавшись работой в тюремной кофейне. Мужчина признался, что пошел на побег, чтобы увидеть своего пятимесячного ребенка.

Об этом пишет издание The Thaiger

В субботу, 23 августа, 33-летний Анучит Суксуд, осужденный за попытку кражи и отбывавший наказание в исправительном учреждении недалеко от Бангкока, покинул место несвободы. Он работал в кафе Hubpoei Coffee Shop, которое обслуживают заключенные под контролем Нонтхабурийской провинциальной тюрьмы. Около 00:40 ночи мужчина угнал мотоцикл тюремного работника и сбежал, еще находясь в оранжевой тюремной форме.

Суксуд должен был отбыть год заключения, из которых уже отсидел восемь месяцев. Его освобождение ожидалось через четыре месяца.

Полиция Меанг Нонтхабури оперативно начала поиски, просмотрев записи камер видеонаблюдения. Впоследствии форму беглеца нашли под мостом Маха Чесадабодиндранусорн, однако самого мужчины на месте не было.

Анучит Суксуд / © thethaiger.com

На следующий день правоохранители задержали его в доме родственников в провинции Анг Тонг. Во время допроса Суксуд сначала заявил, что бежал из-за притеснений со стороны других заключенных. Однако после дополнительных вопросов он признал истинную причину: желание увидеть своего пятимесячного ребенка, по которому очень соскучился.

Мать задержанного, которая приехала в участок, объяснила журналистам, что понимает стремление сына увидеть малыша, однако призвала его дождаться законного освобождения и не подвергать себя еще более суровому наказанию.

Мать задержанного / © thethaiger.com

За побег и угон мотоцикла Суксуд получит дополнительный срок и будет переведен в тюрьму более строгого режима Khao Bin Prison в провинции Ратчабури. В департаменте исправительных учреждений пока не уточняют, насколько увеличится его срок заключения.

