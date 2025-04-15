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Осужденный за госпредательство космонавт полетел в МКС на борту России
Зубрицкий стал первым космонавтом, осужденным за госпредательство.
8 апреля 2025 года Россия запустила в МКС космонавта Алексея Зубрицкого — бывшего военного Украины, перешедшего на сторону оккупантов после аннексии Крыма. В Украине его уже заочно приговорили к 15 годам заключения за государственную измену.
Об этом сообщило издание Крым.Реалии.
11 марта 2025 года Винницкий суд признал Зубрицкого виновным в госизмене.
«В период с 22.03.2014 по 13.05.2014, находясь в Севастополе, действуя умышленно, по корыстным мотивам, совершил переход на сторону врага, чем совершил государственную измену, то есть действия в ущерб суверенитету, указано в приговоре.
До 2014 года Зубрицкий служил летчиком в Крыму, но после оккупации полуострова не вернулся в украинскую часть, как предписывало командование. Он перешел в российскую армию, где служил более 10 лет, в том числе во время полномасштабного вторжения.
В 2018 году его причислили к отряду космонавтов РФ, а уже в 2024 году он готовился к полету — на площадке Европейского космического агентства в Кельне.
8 апреля 2025 года он улетел в МКС вместе с двумя другими членами экипажа — американцем Джонни Кимом и россиянином Сергеем Рыжиковым.
Напомним, Россия может разместить ядерное оружие в космосе.