ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2081
Время на прочтение
1 мин

Осужденный за госпредательство космонавт полетел в МКС на борту России

Зубрицкий стал первым космонавтом, осужденным за госпредательство.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Госпредатель Алексей Зубрицкий

Космонавт Алексей Зубрицкий

8 апреля 2025 года Россия запустила в МКС космонавта Алексея Зубрицкого — бывшего военного Украины, перешедшего на сторону оккупантов после аннексии Крыма. В Украине его уже заочно приговорили к 15 годам заключения за государственную измену.

Об этом сообщило издание Крым.Реалии.

11 марта 2025 года Винницкий суд признал Зубрицкого виновным в госизмене.

«В период с 22.03.2014 по 13.05.2014, находясь в Севастополе, действуя умышленно, по корыстным мотивам, совершил переход на сторону врага, чем совершил государственную измену, то есть действия в ущерб суверенитету, указано в приговоре.

До 2014 года Зубрицкий служил летчиком в Крыму, но после оккупации полуострова не вернулся в украинскую часть, как предписывало командование. Он перешел в российскую армию, где служил более 10 лет, в том числе во время полномасштабного вторжения.

В 2018 году его причислили к отряду космонавтов РФ, а уже в 2024 году он готовился к полету — на площадке Европейского космического агентства в Кельне.

8 апреля 2025 года он улетел в МКС вместе с двумя другими членами экипажа — американцем Джонни Кимом и россиянином Сергеем Рыжиковым.

Напомним, Россия может разместить ядерное оружие в космосе.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
2081
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie