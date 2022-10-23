Осужденный за коррупцию выразил "экспертное мнение": Подоляк резко ответил Саркози после заявления о помощи Украине

Именно позиция Николя Саркози по отношению к Грузии в 2008 убедила Путина в слабости Европы.

Советник руководителя Офиса президента Михаила Подоляка ответил экспрезиденту Франции Николя Саркози на его заявление о помощи ЕС Украине.

Об этом советник главы Офиса президента написал в Twitter.

"Осужденный за коррупцию автор концепции "позвольте России убивать под обещания больше так не делать" выразил "экспертное мнение" относительно ru-агрессии в Украине. К сожалению, именно позиция Николя Саркози относительно Грузии в 2008 убедила Путина в слабости Европы. Кто-то снова хочет умиротворить агрессора?" – сказал Подоляк.

Накануне Николя Саркози заявил, что политика Евросоюза по закупке оружия для Украины – это "танцы на краю вулкана". Он также добавил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не имеет компетентности в вопросах закупок вооружений и внешней политики.

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