Освободить Крым до Рождества: Британия тренирует украинских спецназовцев – СМИ

Операция будет включать удары по армии РФ с воздуха, суши и моря.

Британские военные тренируют элитную украинскую бригаду спецназовцев на закрытой базе, чтобы помочь Украине вернуть Крым до Рождества.

Об этом 29 июля сообщил британский таблоид Sunday Express со ссылкой на источники.

По информации СМИ, более 2 тысяч украинских военных прибыли в отдаленное место в Дартмуре в Англии для участия в специальных учениях.

Источники издания утверждают, что эти военные станут острием операции по возвращению Крыма, в то время как две другие нераскрывающие в публикации силы будут осуществлять параллельные атаки.

"Операция будет включать удары с воздуха, суши и моря, украинские спецназовцы будут использовать технологию для подрыва и парализации российских войск. В других местах бронетанковые подразделения будут прорывать оборону", — говорится в материале.

Операции будут проходить при поддержке новых запасов ракет дальнего радиуса действия, которые будут поставляться из Великобритании, США и Германии.

Учения проходят в боевом лагере в Окегемптоне в графстве Девон под наблюдением Королевской морской пехоты. Они включают в себя классические марши с дальним заходом, за которыми следуют атаки ротных групп с использованием боевых патронов. Лагерь в Окегэмптоне – закрытое место для всех других военных подразделений и общественности.

В субботу вечером высокопоставленный представитель британского военного ведомства отметил, что акцент делают на использовании гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам "сформировать боевое пространство" перед тем, как нанести удар в сердце врага.

"Операция по его (Крыма – ред.) отвоеванию будет операцией по развертыванию многочисленных атак на российские войска… Мы можем научить их нашей тактике и показать, как пользоваться техникой, но успех будет зависеть от способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности", – отметило источник.

Напомним, Кирилл Буданов дал четкий ответ, когда ВСУ будут в Крыму.

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