"Освобождение" Белгородщины: российские "добровольцы" продвигаются дальше — Легион

Легион "Свобода России" заявил о продвижении в Белгородской области, "добровольцы" якобы "освободили" село Гора-Подол и "штурмуют" Грайворон.

Об этом Легион сообщил у себя на странице телеграммы.

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"Гора-Подол пройдена! Легион с РДК приступили к штурму н/п Грайворон, Белгородской обл. Россия будет свободной!", — написал Легион в 15:32.

Напомним, после обеда 22 мая Легион "Свобода России" заявил об "освобождении" первой деревни в Белгородской области — Козинка. Перед этим они записали видеообращение к своим гражданам, в котором призвали вставать против диктатуры Кремля. Вместе с ними на территорию России перешло подразделение "Русский добровольческий корпус".

В ГУР прокомментировали события в Белгородской области. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что целью операции российских легионов "Свобода России" и РДК является защита гражданских украинцев. Но отметил, что в сделке задействованы только граждане РФ.

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