РФ сталкивается с все более серьезной угрозой безопасности в приграничных странах.

В течение 19-22 мая российские силы безопасности столкнулись с партизанами не менее чем в трех местах Белгородской области России. Эти населенные пункты расположены недалеко от украинской границы.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

"Принадлежность партизан остается неподтвержденной, но российские антиправительственные группы взяли на себя ответственность", – говорится в отчете.

Разведчики Британии подчеркивают, что самый серьезный инцидент произошел недалеко от города Грайворон. Там были перестрелки из стрелкового оружия. Также рядом с местами инцидентов участились обстрелы из беспилотников или огонь с закрытых позиций.

Власти РФ эвакуировали несколько сел и направили в этот район дополнительные силы безопасности. Отмечается, что Россия сталкивается с все более серьезной многоплановой угрозой безопасности в своих приграничных районах – вместе с потерями боевых самолетов, взрывов самодельных взрывных устройств на железнодорожных путях и прямыми партизанскими действиями.

"Россия почти наверняка использует эти инциденты для поддержки официальной версии о том, что она жертва войны", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, 22 мая в Белгородскую область вошли добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Своей целью они назвали создание демилитаризованной зоны вдоль российско-украинской границы и освобождение РФ от путинского режима.

Утром 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Грайворонском округе продолжается зачистка. Он призвал местных жителей не возвращаться пока в свои дома.

Читайте также: