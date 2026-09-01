"Освобождение Донбасса идет по плану": Путин сделал позорное заявление о захвате 15 населенных пунктов

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин заявил, что войска РФ якобы продолжают продвижение в Донецкой области. По его словам, только в августе под контроль РФ перешли 270 квадратных километров территории и 15 населённых пунктов.

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке.

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Российский президент утверждает, что «освобождение Донбасса идет по плану». В то же время, независимого подтверждения заявленной им площади захваченной территории и количества населенных пунктов пока нет.

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Отдельно Путин заявил о боях в Доброполье Донецкой области.

"Уже идут уличные бои в Доброполье, это важный логистический центр", - сказал глава Кремля.

Ранее стало известно, что оккупанты накапливают личный состав и технику для подготовки к более активным наступательным действиям в направлении Лимана, к северо-востоку от Славянска.

Тем временем украинские военные возобновили продвижение в направлении Доброполья. Геолокационные кадры, обнародованные 29 августа, подтверждают продвижение ВСУ в районе Дорожного, юго-восточнее города.

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