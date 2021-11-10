Освобождение из каменной ловушки: в Британии спасли мужчину, который провел в пещере почти двое суток

В настоящее время спасенный спелеолог находится в больнице.

Спасение из пещеры — в Великобритании успешно освободили мужчину, который в каменной ловушке провел почти двое суток.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 10 ноября.

Инцидент произошел в Уэльсе, именно в этом регионе расположены самые глубокие в Британии пещеры. В одну из них и упал опытный 40-летний спелеолог. Его коллега обратился в полицию и начались поиски. Участие в них приняли около трехсот человек. И за 54 часа мужчину нашли – раненым, но живым.

В результате падения он сломал челюсть и ногу, серьезно травмировал позвоночник. Чтобы осторожно поднять и вынести пострадавшего из пещеры, спасателям пришлось буквально балансировать на каменных склонах над бурными подземными реками. Сейчас спелеолог уже приходит в себя в больнице, а его спасители — радуются, что все хорошо закончилось.

Новости мира: в Британии спасли мужчину, который провел в пещере почти двое суток

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