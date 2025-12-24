Освобождение политзаключенных за препарат для похудения: WSJ раскрыл детали переговоров с Лукашенко

Александр Лукашенко / © Associated Press

США смогли достичь договоренности с президентом Беларуси Александром Лукашенко по освобождению более 250 политических заключенных. Одним из эпизодов переговоров стал неожиданный разговор о препарате для похудения.

Об этом рассказал спецпосланник президента США Джон Коул в интервью, которое цитирует The Wall Street Journal.

По словам Коула, во время неформального ужина с Лукашенко, сопровождавшегося значительным количеством алкоголя, стороны обсуждали возможное ослабление санкций. В ходе разговора белорусский лидер обратил внимание на внешний вид американского чиновника и поинтересовался, похудел ли тот.

Коул подтвердил и объяснил, что результат стал возможным благодаря инъекционному препарату Zepbound. После этого он передал Лукашенко информационную брошюру производителя препарата компании Eli Lilly.

По данным WSJ, американская сторона после этого разговора изучала возможность организации поставок препарата для личного пользования Лукашенко. Издание отмечает, что этот эпизод стал частью более широкого переговорного процесса.

Журналисты также сообщают, что налаживание контактов между Вашингтоном и Минском стало одним из пробных шагов администрации Дональда Трампа в рамках стратегии постепенного вывода России и ее экономики из международной изоляции.

Ранее США сняли санкции с калийной отрасли Беларуси, а также разрешили поставку запчастей для белорусских самолетов, что стало сигналом о частичном смягчении ограничений.

Напомним, в Польшу и Литву успешно доставили 109 бывших белорусских политзаключенных. Благодаря слаженному сотрудничеству Украины с международными партнерами на свободу вышли представители белорусской оппозиции, журналисты и общественные деятели, годами подвергавшиеся политическим преследованиям.