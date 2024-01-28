Освобождение заложников и прекращение огня в секторе Газа: Израиль и ХАМАС близки к соглашению – NYT

В Париже сегодня, 28 января, обсудят соглашение, согласно которому Израиль приостановит войну в Газе примерно на два месяца в обмен на освобождение более 100 заложников, до сих пор удерживаемых ХАМАСом. Она может быть заключена в течение двух недель и трансформирует конфликт, охвативший регион.

Об этом пишет The New York Times.

Источники издания отмечают: участники переговоров с осторожным оптимизмом говорят о том, что окончательное соглашение уже близко.

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Президент Джо Байден разговаривал по телефону с лидерами Египта и Катара, которые выступали посредниками, чтобы сгладить имеющиеся разногласия. Он также отправляет своего директора ЦРУ Уильяма Дж. Бернса в Париж для переговоров с официальными лицами Израиля, Египта и Катара. Если Бернс достигнет достаточного прогресса, Байден может затем отправить своего координатора Ближнего Востока Бретта Макгерка, только что вернувшегося в Вашингтон, обратно в регион, чтобы помочь завершить соглашение.

"Оба лидера подтвердили, что соглашение по освобождению заложников имеет решающее значение для установления длительной паузы в боевых действиях и обеспечения того, чтобы дополнительная жизненно необходимая гуманитарная помощь доходила гражданским лицам, которым это нужно, по всей территории Газы", – говорится в заявлении Белого дома.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил свою настроенность по освобождению заложников.

"На сегодняшний день мы вернули 110 наших заложников и полны решимости вернуть всех остальных домой. Мы занимаемся этим и делаем это круглосуточно, в том числе и сейчас", – сказал он.

Ранее Великобритания подготовила план окончания войны в Газе.

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