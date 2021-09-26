Освобожденная в Канаде финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу вернулась в Китай

Освобожденные Китаем канадцы Майкл Спавор и Майкл Коврига также вернулись на родину.

Освобожденная из-под трехлетнего домашнего ареста в Канаде финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу вечером в субботу, 25 сентября, вернулись в Китай.

Об этом сообщает ВВС.

"Я наконец вернулась домой, — сказала Ваньчжоу в аэропорту под аплодисменты толпы. — Если у веры есть цвет, то это должен быть красный цвет Китая".

Отмечается, что Ваньчжоу приземлилась в Шэньчжэне через несколько часов после того, как освобожденные накануне в Китае канадцы Майкл Спавор и Майкл Коврига прилетели в Калгари, где их встретил премьер-министр Джастин Трюдо.

"Вы показали невероятную силу, стойкость и упорство. Знайте, что канадцы по всей стране будут продолжать поддерживать вас, как и раньше", — написал в своем микроблоге в Twitter глава канадского правительства.

"Обмен" пленными положил конец дипломатическому скандалу между Пекином и Оттавой, который вспыхнул три года назад.

Все это время Китай настаивал на том, чтообвинения против Ваньчжоу, финдиректора Huawei и старшей дочери основателя этой компании, "сфабрикованы" с целью подавления высокотехнологичной промышленности страны.

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Канада же заявляла, что задержание Ковриги и Спавора было манипулятивным шагом, хотя Пекин отрицал какую-либо связь между арестом канадских граждан и делом Ваньчжоу.

Как сообщалось, Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде по просьбе Соединенных Штатов в конце 2018 года. США обвинили ее в предоставлении недостоверной инфомации банку HSBC относительно истинного характера отношений Huawei с гонконгской компанией Skycom, которая работала с Ираном.

Ваньчжоу якобы использовала банк для обработки транзакций из стран Ближнего Востока в нарушение санкций США.

Заметим, что для основателя Huawei Женя Чженфея вопрос был глубоко личным, поскольку Мэн является его старшей дочерью. Он называл ее арест "политически мотивированным".

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После задержания Ваньчжоу дипломатические отношения между США и Китаем опустились до исторического минимума. Напряжение произошло и в отношениях КHР с Канадой, двух граждан которой — Майкла Спавора и Майкла Ковригу — задержали по подозрению в шпионаже через несколько дней после ареста Мэн.

В пятницу, 24 сентября, Ваньчжоу согласилась заключить соглашение с американским Министерством юстиции, признав, что сознательно предоставляла HSBC ложную информацию, и взяв на себя ответственность за "главную роль в осуществлении схемы обмана глобального финансового учреждения".

За это США отменили запрос о ее экстрадиции из Канады, а также запретили преследовать финдиректора китайской компании до декабря 2022 года. Если Ваньчжоу в дальнейшем выполнит условия, установленные судом, дело будет прекращено.

В то же время Соединенные Штаты заявили, что продолжают подготовку к судебному разбирательству против Huawei.

Через несколько часов после освобождения Ваньчжоу в Китае сообщили о снятии обвинений с Майкла Спавора и Майкла Ковриги.

Коврига — бывший дипломат, работавший в Брюссельском аналитическом центре International Crisis Group, а Спавор является одним из основателей организации, способствующей развитию международных деловых и культурных связей с Северной Кореей.

В марте этого года китайский суд приговорил Спавора к 11 годам тюремного заключения за шпионаж. Коврига появился в суде в том же месяце, но приговор не был окончательно утвержден.

Заметим, что Huawei является крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования в мире. В 2019 году США ввели санкции в отношении компании, заявив, что корпорация может использовать свое оборудование для шпионажа.

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