Освобожденная заложница ХАМАС Эмили теперь говорит только шепотом: отец рассказал о состоянии девочки

Сейчас девочка находится в больнице и остается в шоке. Эмили обследуют специалисты по детским травмам.

Ирландско-израильская девочка Эмили Хенд, которую удалось освободить из плена боевиков ХАМАС, разговаривает лишь шепотом после того, как ей было приказано молчать во время ужасных испытаний.

Об этом рассказал отец девятилетней девочки Том Хенд, сообщает The Independent.

Накануне Том воссоединился со своей дочерью Эмили после 50 дней ее пребывания в плену в Газе. Боевики ХАМАС похитили девочку во время атаки на Израиль 7 октября вместе с ее подругой 13-летней Хиллой, которую также удалось освободить.

Как рассказал журналистам Хенд, он сделает "все, что нужно", чтобы восстановить чувство безопасности и благополучие своей дочери.

"Я не могу думать о том, через что она прошла – ее терроризировали террористы в аду – но это моя работа как ее папы улучшить ситуацию, и я это сделаю", – сказал мужчина.

В каком состоянии находится Эмили

Эмили потеряла более 3 кг веса за время пребывания в плену, но ее отец полон решимости помочь ребенку поправиться: "Это будет долгий путь, но мы туда дойдем".

Освобождена из плена ХАМАС Эмили Хенд с отцом/Фото: Армия обороны Израиля

Хенд опасался, что его дочь удерживали в плену в лабиринте тоннелей по прозвищу "Метро Газа", но Эмили сказала, что это не так.

"Они заставили ее убегать от израильской армии от дома к дому. Ее постоянно перемещали – иногда под обстрелом – чтобы оставаться на шаг впереди армии", – рассказал отец.

"Она, видимо, была в абсолютном ужасе – восьмилетняя девочка, которую незнакомцы вели от одного взорванного дома к другому посреди зоны боевых действий", – добавил он.

Что Эмили рассказала про плен

По словам Хенда, его дочь рассказала, как боевики ХАМАС кричали на арабском языке "яла, яла, яла", что означает "спешите, спешите, спешите" заложникам, бежавшим для спасения своих жизней, когда Израиль осыпал Газу снарядами.

"Когда ее удерживали, я сказал, что меня ужаснула мысль о том, что она проведет свой девятый день рождения в туннелях под Газой. Но реальность того, что с ней происходило, была гораздо хуже, и я рад, что не знал, через что она проходила в то время", – поделился отец Эмили.

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Он добавил, что дочь остается в шоке. Сейчас ее обследуют специалисты по детским травмам в больнице вблизи Тель-Авива. Врачи назначили Эмили курс витаминов для укрепления нервной системы, и теперь она "ест как лошадь" после того, как девочку лишали пищи более семи недель.

"Теперь я знаю, что стану слишком заботливым папой, и все еще не могу выпустить ее из виду. Но последнее, чего я хотел бы, — чтобы она снова почувствовала себя в ловушке или угрозу", — рассказал Хенд.

Напомним, в середине октября отцу Эмили сообщили, что его похищенная боевиками ХАМАС дочь была убита. Узнав о ее смерти ребенка, отец вздохнул с облегчением и признался – больше всего боялся, что Эмили будет страдать в плену.

Однако накануне стало известно, что Эмили жива, и ее удалось освободить из плена в Секторе Газа.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Это просто чудо! Маленькую Эмили из Израиля, которую "убил" ХАМАС и "похоронил" отец, нашли живой!

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