Освобожденный из тюрьмы заключенный вынес в сумке своего сокамерника

Заключенный во Франции совершил дерзкий побег / © Freepik

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Из тюрьмы вблизи французского города Лиона совершил дерзкий побег 20-летний мужчина, который был осужден за ряд преступлений и которого подозревали в причастности к организованной преступности.

Об этом сообщает французское издание BFMTV.

Беглец воспользовался освобождением своего сокамерника, у которого закончился срок наказания, и спрятался в одной из его сумок. В результате тот буквально вынес его за пределы пенитенциарного учреждения.

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Инцидент в следственном изоляторе Корбас произошел еще в пятницу, 11 июля, но побег обнаружили только на следующее утро. В заведении проводят внутреннее расследование.

Против беглеца открыто уголовное производство по обвинению в побеге в составе организованной группы и преступного сговора. До сих пор его не нашли.

Известно, что это пенитенциарное учреждение ранее вызывало жалобы из-за переполнения — в мае этого года в этой тюрьме на 678 мест содержалось почти 1218 человек, что составляет почти 180% заполняемости.

Напомним, ранее охранники тюрьмы в Коста-Рике поймали кота, когда тот пытался перепрыгнуть через забор с наркотиками в пакетах,прикрепленных к его телу клейкой лентой.

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