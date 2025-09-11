Освобожденный из заключения экс-кандидат в президенты Статкевич отказался покинуть Беларусь

Николай Статкевич / © Associated Press

Один из самых известных белорусских политзаключенных, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич отказался выехать в Литву вместе с другими освобожденными из тюрем режима Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Он был единственным, кто отказался пересечь границу с соседней Литвой, где освобожденных позже встретили американские чиновники и лидеры белорусской оппозиции в посольстве США в Вильнюсе.

Пока неизвестно, почему 69-летний Статкевич отказался выезжать.

Оппозиция в изгнании утверждает, что освобожденные политические заключенные должны иметь право оставаться в Беларуси, а не подвергаться тому, что фактически является принудительной депортацией.

«Это показывает, насколько жесток режим, потому что они не оставили людям никакого выбора, остаться или уезжать», — сказал Reuters представитель белорусской оппозиции в изгнании Франак Вечерко.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская опубликовала на X сообщение о том, что Статкевич «якобы вернулся в Беларусь».

Она назвала его «настоящим героем нашего народа» и пожелала ему «силы, безопасности и свободы».

На записях с веб-камеры на границе видно Статкевича, одетого в черное, который сидел на низкой стене на ничейной земле между пограничными постами двух стран. Но на более поздних кадрах он исчез, очевидно, вернувшись обратно в Беларусь.

Освобожден политзаключенный Николай Статкевич / © скриншот с видео

«Мы не подтвердили его личность, мы не видели его документов. Но недавно он вернулся на пункт пропуска через белорусскую границу, сейчас мы его не видим. Он не въезжал в Литву», — сказал представитель литовской пограничной службы.

Существует прецедент отказа белорусских диссидентов от высылки. В 2020 году лидер продемократических протестов Мария Колесникова стала героиней оппозиции, когда порвала свой паспорт на мелкие кусочки, чтобы сотрудники службы безопасности не заставили ее пересечь границу с Украиной.

Ее не было среди освобожденных в четверг, и она остается в тюрьме.

Кто такой Николай Статкевич

Николай Статкевич, участвовавший в президентских выборах 2010 года, был арестован перед выборами 2020-го и содержался в колонии для рецидивистов без связи с внешним миром. В декабре 2021 года его приговорили к 14 годам заключения по обвинению в организации «массовых беспорядков».

Правозащитная группа «Весана» утверждает, что он заболел пневмонией в 2022 году, перенес пять периодов одиночного заключения и был в разное время лишен права на свидания и посылки.

Напомним, 11 сентября стало известно, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко согласился освободить 52 политзаключенных