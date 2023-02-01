Освоение F-16: Жданов рассказал о важной подготовке экипажей и соответствующей инфраструктуре в Украине

Наиболее важной частью подготовки к эксплуатации самолетов эксперт считает наличие технического персонала и оборудования для ремонта.

Стандартный срок освоения истребителем F-16 составляет 6-11 месяцев.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Напомню, что первые сведения о наших пилотах в США начали появляться, как только была поднята эта тема в мае прошлого года. В июне мы видели несколько сюжетов на американском ТВ, где наши пилоты давали интервью, что они уже проходят обучение". По срокам в марте-апреле текущего года они закончат освоение F-16", — отметил Жданов.

Более того, эксперт напомнил, что и в военном бюджете США на 2023 год официально было прописано 100 млн долларов на подготовку летчиков для Украины.

"Итак, я думаю, что пилоты уже готовы", — добавил Жданов.

Относительно технической подготовки эксперт отметил: оснастить аэродром для F-16 — это не самая большая проблема, которая будет стоять перед Украиной, когда примут решение по их предоставлению. Наиболее важной частью он считает наличие технического персонала и оборудования для ремонта этих самолетов, что и является главным в эксплуатации истребителя.

Добавим, на Западе ведутся дискуссии по авиации для Украины. Она является одной из составляющих для успешного контрнаступления ВСУ.

В то же время глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его страна не будет предоставлять Украине самолеты F-16, однако страны ЕС выражают другую позицию.

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