От Антарктиды до США: к годовщине вторжения по миру прошли акции в поддержку Украины (фото)

Акция Stop the Evil Together в Италии. Фото: People For Ukraine

Реклама

К четвертой годовщине полномасштабного вторжения цифровая платформа Strichka инициировала глобальную кампанию Stop the Evil Together. Она уже объединила более 45 организаций и активистских групп в более чем 20 странах. От Антарктиды до США сотни людей выходят на акции, устраивают марши и участвуют в цифровых квестах, чтобы напомнить миру о войне, которая длится пятый год, и превратить поддержку в конкретные действия.

Первые события кампании прошли 21-22 февраля, а завершающий этап — сегодня, в день годовщины полномасштабного вторжения.

Антарктида

К акции присоединился Национальный антарктический научный центр: на станции «Академик Вернадский» прозвучали слова поддержки Украины — прямо среди ледяных пейзажей и местных пингвинов.

Реклама

Акция Stop the Evil Together в Антарктиде / © Национальный антарктический научный центр

Германия

В Кобленце на центральной площади состоялся митинг, несмотря на дождь и ветер. После митинга участники прошли маршем по городу, подчеркивая необходимость решительных шагов Европы.

Акция Stop the Evil Together в Германии. Фото: Украинская община в Кобленце

Акция Stop the Evil Together в Германии. Фото: Украинская община в Кобленце

Италия

В Римини ассоциация People For Ukraine провела митинг и марш до площади Кавур. К мероприятию присоединились не только украинцы, но и итальянские политики, местные жители и представители иранского сообщества.

Президент ассоциации Дмитрий Щукин сообщил, что сеть NAU (Network Associazioni per l’Ucraina), которая объединяет 25 ассоциаций, завершила сбор 350 тысяч евро на генераторы для Украины. Кроме того, более 40 городов Италии, в частности Рим, Милан, Венеция и Турин, согласились подсветить административные здания в сине-желтые цвета 24 февраля.

Акция Stop the Evil Together в Италии. Фото: People For Ukraine

В Равенне ассоциация «Malva» подготовила трехдневную программу: 22 февраля состоялась массовая манифестация, 24 февраля запланирован показ документального фильма «2000 метров до Андреевки» и флешмоб «Свет для Украины» возле городского театра Алигьери.

Реклама

Акция Stop the Evil Together в Италии. Фото: Associazione «Malva»

Испания

В Барселоне с 16 по 23 февраля проходит «Неделя Украины», организованная при участии общины и партнеров Strichka вместе с «Пласт Барселона». Программа включает культурные события, перформансы, благотворительный шахматный турнир и манифестацию 22 февраля. Символом акции стала большая скульптура (gegant) Леси Украинки, созданная по каталонской традиции.

В Таррагоне украинская диаспора провела «четки» за справедливый мир, литургию за упокой и шествие по центральной улице Rambla Nova. Во время мероприятий также почтили память Героев Небесной Сотни.

Акция Stop the Evil Together в Испании. Фото: Украинская диаспора в провинции Таррагона

Мексика

В Мехико 22 февраля украинская община Casa de Ucrania вместе с Mexicanos con Ucrania организовали Марш мира. Участники прошли от Puerta de los Leones по главным улицам города.

Соучредитель ОО «Украинский Дом в Мексике» Татьяна Цвик отметила, что к акции присоединились и мексиканцы. Она также сообщила, что во время благотворительного концерта Олега Скрипки удалось собрать и передать на нужды Украины более 500 тысяч гривен.

Реклама

Акция Stop the Evil Together в Мексике. Фото: ОО «Casa de Ucrania»

Кипр

ОО «Украинский дом на Кипре» открыла выставку документального фотографа Яна Доброносова. Его фотографии, которые публиковали ведущие мировые медиа, демонстрируют реальные кадры войны и призваны привлечь внимание иностранной аудитории к событиям в Украине.

Великобритания

В Эксетере организация Devon Ukrainian Association провела реквием-акцию, во время которой участники читали истории погибших детей. Организаторы сообщают о резком росте регистраций на митинг 24 февраля — за два дня количество заявок превысило показатели предыдущих трех недель. Ожидается участие представителей местной власти и заместителя лорд-лейтенанта графства.

Акция Stop the Evil Together в Великобритании. Фото: Devon Ukrainian Association

Литва

В Каунасе при поддержке Ukrainos Sirdis состоялся концерт памяти «Взгляд в вечность», который собрал украинскую общину города.

Акция Stop the Evil Together в Литве. Фото: Ukrainos Sirdis

США

В Сиэтле 22 февраля сотни людей приняли участие в марше к Mural Amphitheatre в Seattle Center. Мероприятие организовали совместно Ассоциация украинцев штата Вашингтон, Ukraine Defense Support, Volia Fund, Ukrainian Cultural Center Toloka, Plast Seattle, The Humanity Funds, Ukrainian Students United at University of Washington и Почетное консульство Украины в Сиэтле. Во время двухчасового ралли звучали призывы к усилению военной помощи Украине.

Реклама

Акция Stop the Evil Together в США. Фото: Ассоциация украинцев штата Вашингтон

Канада

В Галифаксе по инициативе Halifax Creative Ukrainians Association 21 февраля открылась фотовыставка, посвященная четвертой годовщине войны. Сегодня акция продолжается флешмобом. По словам главы организации Марины Ярославской, многие канадцы признавались, что впервые так близко увидели реальные последствия войны в Украине.

Акция Stop the Evil Together в Канаде. Фото: Halifax Creative Ukrainians Association

Чехия

В Плзене и Праге мероприятия стартовали 21 февраля. На Староместской площади в Праге состоялся митинг, а 24 февраля в Плзене запланирован большой митинг солидарности на площади Республики. Соорганизаторами выступили Společně v Evropě, Kavárna Zápletka и Klub nových komunikací.

Акция Stop the Evil Together в Чехии. Фото: Společně v Evropě

Мероприятия также проходят в Польше, Греции, Ирландии, Франции, Румынии, Словении, Швеции, Финляндии и других странах.

Цифровое измерение кампании

Параллельно продолжается онлайн-марафон квестов в приложении Strichka. Участники выполняют задания, привлекают иностранцев и поддерживают «Єдинозбір» с Фондом Сергея Притулы. Собранные средства направляются на дроны-перехватчики, которые сбивают «Шахеды» до того, как те долетают до городов.

Реклама

Strichka также направила призовой фонд в 100 тыс. грн — средства Responsibility Award 2025 от Фонда Богдана Гаврилишина. На них общины печатают информационные материалы и плакаты, созданные специально для нынешней кампании.

Кампания продолжается, ее организаторы призывают участвовать в квестах, поддерживать «Єдинозбір» и сохранять единство — независимо от того, где именно сегодня живет каждый украинец.

Кроме того, акции в поддержку Украины прошли в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и других странах.