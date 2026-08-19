От Балтии до Калининграда: Bild показало план и карты, как НАТО будет останавливать армию Путина в случае нападения

Война НАТО и России

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НАТО все более тщательно готовится к возможному нападению России. Альянс разработал конкретный план на случай вторжения Владимира Путина в Европу.

Об этом сообщает Bild, чья журналистка посетила европейские и африканские подразделения армии США.

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Как НАТО будет воевать с Россией: три стратегии

По информации СМИ, НАТО имеет три стратегии, которые нанесут удар России в ответ на вторжение. Они составляют Концепцию сухопутных военных действий НАТО, которую разработал майор США Эндрю Пингри. Ее главные цели — остановить вторжение российских войск и значительно ослабить РФ.

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Если войска Путина будут атаковать страны Балтии ракетами и беспилотниками, а затем наступать танками, по примеру того, как было в Украине, НАТО планирует сначала остановить ракетные удары. Для этого применятся истребители, ракеты и беспилотники, которые должны вывести из строя российские ракетные системы. Одной из целей Калининград (бывший Кенигсберг), где размещены многочисленные системы ПВО и ракет.

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Одновременно вдоль границ с Россией и Беларусью создается так называемая «автономная зона», которая должна служить защитным барьером. В этой зоне с РФ будут бороться только дроны и беспилотные военные транспортные средства. Если российские солдаты продолжат проникновение в этот район, их должно остановить это вооружение, считают в НАТО.

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Следующий этап — НАТО намерено атаковать внутри России. Спецподразделения должны уничтожить ключевые военные объекты и поставки в РФ. Среди целей: аэродромы, оружейные заводы, мосты и железные дороги. НАТО также планирует использовать в этой операции россиян, противостоящих Путину.

Военный альянс также планирует создать так называемый «воздушный мост». Дроны и работы будут доставлены в Россию самолетами. Их миссия будет включать уничтожение аэродромов и военных баз.

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В НАТО отмечают, что не намерены завоевывать Россию. Их целью является отвержение российских наступательных сил к границе.

Почему план НАТО по противостоянию РФ появился в публичном пространстве

Западные журналисты утверждают, что военные чиновники НАТО не хотят, чтобы их планы оставались в тайне, потому что, с их точки зрения, «сдерживание врага работает только тогда, когда противник точно знает, чего ожидать в случае нападения на страну НАТО».

Представитель оборонного ведомства США рассказал, что эта концепция НАТО является результатом многомесячной разработочной работы по всему альянсу.

Он также отмечает, что Концепция EFDI сосредоточена, среди прочего, на скорейшем обнаружении потенциальных вторжений на территории НАТО и использовании датчиков и данных в больших масштабах.

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Угроза нападения России на НАТО — последние новости

Напомним, украинская разведка считает, что Россия в настоящее время представляет для стран НАТО наибольшую угрозу в виде гибридных операций. В ГУР предполагают, что такие меры могут быть одним из сигналов подготовки к более масштабному конфликту. По оценке украинской разведки Россия готовится к войне с НАТО до 2030 года.

Тем временем The Telegraph провело собственное расследование и обнаружило, что Россия построила сеть из 10 секретных баз с пусковыми площадками для дальнобойных ударных дронов.

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