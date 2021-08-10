От "болезни зеленых мартышек" в Гвинее впервые умер пациент: как передается вирус и какие симптомы

От "болезни зеленых мартышек" в Гвинее впервые умер пациент: как передается вирус и какие симптомы

Больных лихорадкой Марбург к нынешнему случаю в Гвинее не фиксировалось.

В Гвинее зафиксировали п ервую смерть от марбургской вирусной болезни, которая вызывает тяжелую геморрагическую лихорадку и часто заканчивается летальным исходом. Эта болезнь также известна, как "болезнь зеленых мартышек".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ВОЗ.

О зараженном, который живет на юге Гвинеи, стало известно на прошлой неделе. Пациент сначала обратился за помощью в местную клинику, а затем его состояние быстро ухудшилось. К сожалению, спасти его не удалось.

Впоследствии аналитики национальной лаборатории Гвинейского геморрагической лихорадки и Института Пастера в Сенегале подтвердили, что больной заразился вирусом Марбурга.

Сейчас ВОЗ направила в Гвинею экспертов, которые помогут власти страны расследовать инцидент и выявить все возможные контакты больного, а также оценить возможные риски и мобилизовать силы для дальнейшего реагирования на ситуацию.

Это первый случай, когда смертельная болезнь была обнаружена в Западной Африке. С 1967 года было 12 крупных вспышек Марбурга, преимущественно в южной и восточной Африке. К слову, на юге Гвинеи, в районе, где обнаружили Марбург, всего два месяца назад заявили о победе над Эбола, вспышка которой произошла там в начале этого года и погибли 12 человек.

Отметим, что впервые марбургская вирусная болезнь наблюдалась в 1967 году в Европе: в городах Марбурге и Франкфурте-на-Майне, также один человек наблюдался в Белграде. Источником инфекции в дальнейшем считали ввозимых из Уганды в Марбург африканских зеленых мартышек, ткани которых использовались для создания полиомиелитной вакцины.

Характеризуется геморрагическая лихорадка Марбург тяжелым течением с поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Распространенными симптомами являются повышение температуры тела, сильная головная боль, диарея. У больных наблюдается характерный осунувшийся вид, глубоко запавшие глаза, отсутствие всякого выражения лица и крайне апатия.

По данным ВОЗ, средний коэффициент летальности заболевания составляет около 50%. Во время прошлых вспышек смертность от случаев Марбурга колебалась от 24% до 88%. Против этого вируса пока не существует ни вакцины, ни лекарств. Лечение заключается в поддержке жизненных сил организма.

Передается болезнь через контакт с инфицированными жидкостями и тканями организма. Инфицирование людей может происходить воздушно-капельным путем, при попадании вируса на конъюнктивы, а также на кожу. Больной остается источником инфекции пока вирус сохраняется в крови.

Ранее в ВОЗ заявили, что мировые грозит распространение новых и более опасных штаммов коронавируса. К тому же, они могут оказаться еще более сложными для контроля.

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