От Будапешта до ядерки: как Трамп меняет подход к Путину, но не хочет давать Украине оружие

Об этом американский президент заявил в довольно продолжительном интервью для CBS News сразу после встречи с Си Цзиньпином в Южной Корее. Как этого достичь Трамп не сказал, отрицая передачу Украине дальнобойных ракет «Томагавк», по крайней мере, пока. Об увеличении санкционного давления на Россию глава Соединенных Штатов также не упомянул. Но он считает, что Путин «хочет торговать с США и заработать много денег для России». Впрочем, даже европейские лидеры понимают, что эта политика в отношении России, которой долгие десятилетия придерживалась бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, была ошибочной.

Трамп руководствуется логикой урегулирования восьми войн в мире, которое он приписывает себе и чем постоянно хвастается. Например, по его словам, ядерную войну между Индией и Пакистаном (хотя не было никаких признаков, что они собирались применить ядерное оружие — Ред.) удалось предотвратить, потому что США пригрозили обеим странам введением торговых пошлин. Правда, сейчас пошлины на экспорт из Индии и так достигают 50%, из Пакистана — 19%.

Что касается тарифного давления на Москву, по сравнению с другими странами, у Трампа не так много рычагов. Об этом он и сам говорит, подтверждая, что США не ведут много бизнеса с Россией. «Путин не из тех, кто много покупает у нас … по глупости», — сказал президент США в интервью CBS News. Действительно, товарооборот между США и РФ в 2024 году составил всего $3,5 млрд. Причем именно Соединенные Штаты больше импортируют, чем экспортируют, например, российских удобрений, урана, плутония и т.д.

Вместе с этим сразу после очередных ядерных угроз Кремля Трамп отменил второй саммит с Путиным в Будапеште, поручив Пентагону впервые с 1992 года провести испытания ядерного оружия. Что это значит для Украины и попыток Трампа заставить Путина прекратить огонь? Читайте в материале ТСН.ua.

Будапешт упразднен: но и эффект от санкций ограничен

Итоги встречи Трампа и Си в Южной Корее в прошлый четверг, 30 октября, к которой было приковано внимание всего мира, продемонстрировали, что США и Китай могут договариваться, когда им это действительно нужно. Однако пока это ограничивается исключительно вопросами двусторонней торговли. Например, свою «дружбу» с Москвой — покупку российских энергоносителей и поддержку ОПК РФ — Пекин не хочет обсуждать с Вашингтоном.

На встречу с Си Трамп ехал, публично отменив второй саммит с Путиным в Будапеште и введя санкции против «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних компаний. Уже после переговоров президента США с лидером КНР Financial Times сообщила, что американская сторона отменила «Будапешт» после напряженного телефонного разговора Марка Рубио с Сергеем Лавровым, и отправленного американцам от российского МИД меморандума, где выдвигались те же требования по капитуляции Украины, что и раньше.

Это, напомним, сокращение численности ВСУ, невступление в НАТО, территориальные уступки и т.д. Хотя после встречи с Зеленским в США в середине октября Трамп заявлял, что «они (Украина и Россия — Ред.) должны остановиться там, где есть». То есть по текущей линии столкновения.

Чтобы хоть как-то сохранить лицо, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что во встрече президента США и главы Кремля нет нужды. Хотя еще неделю назад сам Путин заявлял, что Трамп не отменил Будапешт, а просто перенес. Президент Финляндии Александр Стубб предполагает, что Трамп и Путин могли бы встретиться на саммите G20 в Йоханнесбурге. Однако ранее Вашингтон и Москва заявляли, что их участие на самом высоком уровне там не планируется.

Поэтому «Будапешт» отменен, а другая встреча не предусмотрена. ТСН.ua уже писал, что эффект от новых санкций Трампа против России — первых при его второй каденции — может быть достаточно ограничен. Как сообщает Reuters, крупнейшие турецкие НПЗ уже покупают больше нероссийской нефти. Bloomberg отмечает, что даже китайские нефтеперерабатывающие заводы отказываются от поставок из РФ.

Однако все будет зависеть от готовности США и Британии (пока они полностью заблокировали «Лукойл», «Роснефть» и их дочерние компании) наказывать нарушителей, вводя вторичные санкции. К тому же страны-члены ЕС и Великобритания постоянно добавляют новые суда «теневого» флота, которые Россия использует для экспорта своей нефти, в «черные» списки. Так, 23 октября Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, в который включил еще 117 танкеров. Теперь в санкционных списках 557 судов «теневого» флота. Однако на способность России экспортировать свою нефть это, как видим, особо не влияет.

Ядерная конкуренция: с оружием для Украины Трамп не торопится

На прошлой неделе NBC News, ссылаясь на данные американской разведки, сообщал, что Путин более чем когда-либо настроен продолжать войну против Украины, чтобы одержать победу на поле боя. Вместе с этим итальянская газета La Stampa, также ссылающаяся на чиновников разведки США, отмечает, что несмотря на уверенность Путина, реальная ситуация совсем другая — Россия в тупике.

Официально западные военные и политики уже давно утверждают, что Москва не выигрывает на поле боя. Так, например, в конце сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что за последнюю тысячу дней войны Россия оккупировала лишь 1% украинской территории. На днях в интервью BBC глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне также заявил, что война между Россией и Украиной зашла в тупик, поэтому «пора сесть за стол переговоров, потому что это бесполезная потеря жизней».

Все это должно побудить президента США, руководителей европейских стран и других западных лидеров увеличить вооруженную помощь Киеву, чтобы помочь Силам обороны Украины стабилизировать фронт. Однако этого не происходит. При Трампе Америка, как известно, больше не оказывает Украине прямой вооруженной поддержки. А в механизм PURL — программы закупок американского оружия для Украины за счет европейских стран, которую с июля этого года координирует НАТО — до сих пор поступило всего $2 млрд.

Трамп же решил разыграть «ядерную» карту. ТСН.ua уже писал, как сразу после отмены Соединенными Штатами «Будапешта» и введения санкций против «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних компаний, Россия провела тренировку сил «ядерной триады», словно опробовав ракету «Буревестник» с ядерной силовой установкой. «Посейдон». Поэтому за несколько часов до встречи с Си в Южной Корее Трамп поручил Пентагону впервые с 1992 года опробовать американское ядерное оружие.

«У нас достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз. У России много ядерного оружия, и Китай будет иметь. Россия и Китай испытывают ядерное оружие Вы просто об этом не знаете, они об этом не говорят», — заявил Дональд Трамп в свежем интервью CBS News.

Министр энергетики США Крис Райт заверил, что испытания ядерного оружия, о которых говорит Трамп, это не ядерные взрывы. В понедельник, 3 ноября, Newsweek сообщил, что уже на этой неделе США планируют провести испытание своей межконтинентальной баллистической ракеты. Впрочем, как отмечает издание, это часть плановых пусков, которых до этого уже было около 300, что не ответ на напряженную геополитическую ситуацию.