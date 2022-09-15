"От февраля снимают стресс": Путина беспокоит высокий уровень алкоголизма в Кремле

При этом соответствующие наставления Путин дал губернаторам из тех регионов, где ранее не отслеживали повышенный уровень алкогольной зависимости у населения.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза".

"До этого Путин никогда так часто не говорил о проблемах с алкозависимостью в России. Один из редких комментариев на эту тему прозвучал в 2016 году, после того, как в Иркутске 77 жителей насмерть отравились "боярышником". Путин в ответ заявил, что "алкоголизация"действительно "проблема" для России, однако добавил, что, например, в странах Северной Европы пьют точно не меньше", — пишет издание, отмечая, что утверждение Путина об алкоголизме в Европе не является правдой.

В издании подчеркивают, что Путин поднял вопрос алкоголизма в РФ не просто так. Российский диктатор начал уделять особое внимание этой проблеме, потому что на фоне войны в Украине российские чиновники стали гораздо чаще пить алкоголь. Особенно беспокоит Путина состояние "некоторых людей из его ближнего круга".

"Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их заместители, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы", — рассказал "Медузе" неназванный собеседник.

Основная причина этого "стресса" связана с реальным ущербом, нанесенным России вторжением и санкциями, — тогда как Путин якобы считает, что с этими трудностями чиновники должны легко справляться.

"Присели [в феврале] на стакан. Кто-то втянулся", — пишет издание со ссылкой на анонимных собеседников. Мол, о планах вступить в полномасштабную войну в Украине среди российских чиновников не знал почти никто, поэтому первые месяцы войны они были растеряны и "не знали, что делать".

Однако Путина ситуация с алкоголизмом среди высших российских руководителей начала беспокоить из-за "хромающей дисциплины".

"Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и сбивчиво докладывает. Это уже видит широкая публика", — говорится в сообщении.

Пока об увольнении путинских прихвостней речь не идет, однако ситуация может измениться. Сам Путин, пишут СМИ, сейчас почти не пьет (в отличие от студенческих лет).

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