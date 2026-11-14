Томас Бертольд / Фото: Hans Jürgen Britsch / Pressefoto Baumann / IMAGO

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Праворадикальная немецкая партия AfD, отличающаяся благосклонным отношением к россиянам и критикой Украины, выдвигает кандидатом в президенты бывшего футболиста. Главой государства может стать чемпион мира Томас Бертольд.

Как пишет Spiegel, бывший защитник стал заметной политической фигурой во время пандемии коронавируса. Хотя до этого работал экспертом по телевидению.

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От футболиста до президента

Ультраправа «Альтернатива для Германии» обещала сделать своим кандидатом на выборах «человека изнутри общества». Таким претендентом на кресло главы государства стал Томас Бертольд.

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Эксфутболисту сейчас 62 года, свою профессиональную карьеру он завершил в 2001 году. Выступал на клубном уровне за Айнтрахт, Рому, Баварию, Штутгарт и турецкий Аданаспор.

Бертольд никогда не выигрывал внутренние чемпионаты стран, но имеет в своей коллекции два кубка — Италию и Германию. Также выходил в финалы двух европейских турниров — Кубка УЕФА и Кубка Кубков.

Наибольшие успехи защитника связаны со сборной Германии. За Бундестим он провел 62 матча, при чем выступал как за команду Западной Германии, так и за объединенную.

В 1990 году вместе с командой Бертольд стал чемпионом мира, обыграв в финале Аргентину.

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Повесив бутсы на гвоздь, Томас работал спортивным менеджером и гостем программ на телевидении. Но позже решил построить политическую карьеру.

В 2020 году во время пандемии он резко критиковал ограничительные меры со стороны властей. Впоследствии он радикализовался и присоединился к ультраправым.

Выборы президента Германии состоятся 30 января в Федеральном собрании.

Напомним, в Германии в сентябре ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) одержала историческую победу на земельных выборах в Саксонии-Ангальт, более чем вдвое опередив партию канцлера Фридриха Мерца, а среди ее программных целей — сокращение поддержки Украины и сокращение поддержки Украины.

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