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От «Hello, my name is Dima» до Оксфорда: история 19-летнего украинца в Великобритании
19-летний украинец Дмитрий, уехавший в Британию как беженец, поступил на музыкальный факультет Оксфордского университета.
Девятнадцатилетний украинец Дмитрий поступил на музыкальный факультет Оксфордского университета через четыре года после того, как приехал в Великобританию как беженец. Когда он оказался в стране в 15 лет, то почти не владел английским.
Об этом говорится в материале BBC.
«Мне казалось, что я сплю, что я все еще сплю. Это все еще кажется нереальным», — рассказал Дмитрий BBC Oxford о моменте, когда узнал о вступлении.
В Великобританию он приехал вместе с матерью по программе «Дом для Украины». В Оксфорде их приняла в своем доме супружеская пара, которая помогла семье адаптироваться к новой жизни и учить английский.
«Я уехал из Украины и приехал сюда, когда мне было 15 лет. Я почти не говорил по-английски и мог только сказать: "Привет, меня зовут Дима"», - вспоминает парень.
Первое время в новом городе было непростым. По словам Дмитрия, ему было тяжело привыкнуть к незнакомой среде, однако значительно облегчила адаптацию музыка.
Музыка помогла начать новую жизнь
Дмитрий занимается вокалом и пишет музыку. По его словам, именно музыкальная среда позволила ему быстрее найти общий язык с людьми.
«Музыка — это удивительный мир, объединяющий людей из разных стран. Даже без знания языка понять это достаточно легко», – говорит он.
Парень поет в хоре, занимается композицией и работает с другими музыкантами. Для него это стало не только способом развиваться, но возможностью хотя бы ненадолго отвлечься от войны в Украине.
Большая часть семьи Дмитрия до сих пор живет в Киеве, в том числе его отец и бабушка.
«Очень тяжело, когда семья там, а ты здесь, оторванный от них. Это уже стало частью повседневной жизни: просыпаешься, берешь телефон, читаешь новости. Если что-то произошло — звонишь по телефону. А если нет связи и никто не отвечает, сразу начинаешь беспокоиться», — рассказал он.
По словам Дмитрия, музыка дает ему возможность на время оказаться в «другом мире».
«Это помогает забыть о повседневной рутине и обо всем, что происходит в мире. Просто сбежать на сцену или на репетицию, где единственное, о чем вы говорите и что делаете вместе, – это музыка», – объяснил он.
Связь с Киевом не потерял
Дмитрий продолжает поддерживать контакт со своими преподавателями в Украине. После того, как узнал о вступлении в Оксфорд, он сразу написал нескольким из них.
Особенно обрадовалась новости его преподавательница по дирижированию в Киеве.
Перед поступлением украинец успешно сдал экзамены A-level по математике, музыкальным технологиям и музыке. Уже в октябре он должен начать обучение в Линкольнском колледже Оксфордского университета.
Дмитрий говорит, что больше всего ждет возможности петь в университетских хорах, участвовать в музыкальных мероприятиях и углублять свои знания.
В то же время, после пережитого он не берется далеко планировать будущее.
«После всего, через что я прошел, мне очень сложно говорить о будущем. Но я очень хотел бы и дальше работать с замечательными людьми, писать, создавать и делиться музыкой с другими», — добавил Дмитрий.