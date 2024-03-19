От кабинета в Белом доме до тюремной камеры: за что экс-советника Трампа упекли в тюрьму

Бывший торговый советник экс-президента США Дональда Трампа Питер Наварро оказался в эпицентре правового противостояния с Конгрессом. 74-летний Наварро приговорен к 4 месяцам тюрьмы за неуважение к Конгрессу, и теперь он должен стать первым бывшим чиновником Белого дома в истории США, которому придется отбывать тюремный срок за такое преступление.

Контекст

74-летний Наварро, бывший советник экс-президента Дональда Трампа по вопросам торговли и главный советник Белого дома, был осужден в прошлом году по двум пунктам обвинения в неуважении к Конгрессу за отказ предоставить документы и показания следователям Конгресса, которые расследовали осаду Капитолия 6 января 2021 года. Тогда толпа сторонников бывшего президента Трампа пыталась остановить удостоверение президентом Джо Байденом поражения Трампа в 2020 году. В январе Наварро был приговорен к четырем месяцам заключения за то, что не явился по вызову в Палату представителей.

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В феврале судья постановил, что Наварро должен отбыть в тюрьму, несмотря на то, что его апелляция еще не рассмотрена. Ему приказано 19 марта явиться в тюрьму Майами, штат Флорида, после чего он станет первым в истории США бывшим чиновником Белого дома, отбывающим тюремный срок за неуважение к Конгрессу.

Наварро стал вторым высокопоставленным советником Трампа, осужденным по этой статье в связи с расследованием Палаты представителей инцидента 6 января. Первым был советник Стив Беннон, который был признан виновным по двум уголовным статьям в июле 2022 года и приговорен к четырем месяцам заключения, но не был заключен.

Почему Наварро заставили отбывать наказание

В своем решении, опубликованном 18 марта, глава Верховного суда США Джон Робертс отклонил ходатайство Наварро об освобождении из-под стражи до рассмотрения апелляции на его приговор.

Робертс, вынесший решение единолично, не передавая дело на рассмотрение полного состава Верховного суда, заявил, что не видит причин не соглашаться с решением апелляционного суда о том, что Наварро не "выполнил свой долг доказать свое право на освобождение".

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Председатель Верховного суда также отметил в своем заключении, что он касается только поданного на прошлой неделе заявления о предоставлении чрезвычайной помощи, в котором содержалась просьба оставить Наварро на свободе, поскольку он оспаривает свой приговор, и не высказывал своего мнения о самой апелляции.

Заявление с просьбой к Верховному Суду высказать свое мнение появилось после того, как коллегия из трех судей Апелляционного суда округа Колумбия единогласно решила, что Наварро должен начать отбывать наказание в федеральной тюрьме в Майами. Его адвокаты утверждали, что он не собирался убегать и не угрожал общественной безопасности.

Реакция самого Наварро

Вскоре после обнародования решения Верховного суда Наварро с Дональдом Трампом-младшим, старшим сыном бывшего президента США записали эпизод подкаста Трампа-младшего "Triggered", в котором обсудили приближение срока отбывания наказания. Тогда же экс-советчик Трампа прорекламировал свою новую книгу.

"Сейчас я стараюсь сосредоточиться на том, чтобы быть сильным и делать то, что мне нужно, чтобы перейти на другую сторону. Я просто думаю о том, что так много мужчин и женщин в этой стране потеряли жизнь или потеряли конечности. Я помню, когда я работал в администрации, мне приходилось подниматься к Уолтеру Риду и видеть этих парализованных людей в спортзале, которые пытались восстановить свою жизнь, и вы знаете, моя жертва по сравнению с ними — это мелочи", — сказал Наварро.

В свою очередь Трамп-младший похвалил Наварро: "Я хотел бы, чтобы у нас был миллиард таких, как вы".

"Честно говоря, я хотел бы, чтобы каждый консерватор имел вашу [смелость], но, что важнее, ваше сердце. Вы отправитесь в тюрьму... начиная с завтрашнего дня. Вы здесь говорите о принципах MAGA на следующий срок и о том, как спасти нашу страну. Я думаю, что все, кто смотрит, должны это понимать, потому что это, честно говоря, урок патриотизма. Я имею в виду, что это впечатляет меня", - сказал Трамп-младший.

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