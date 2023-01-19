От "Киев за три дня" до обороны России: в Москве на крышу здания Минобороны РФ установили ПВО (видео)

В Москве на административные здания начали устанавливать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", предназначенный для противовоздушной обороны.

Фото и видео распространяются в тг-каналах.

Из опубликованных кадров можно увидеть, что среди админзданий есть помещение Министерства обороны Российской Федерации. На других видео видно, как люди в военной форме с помощью крана затягивают на крышу российскую технику, вероятнее всего, ЗРПК "Панцирь-С1".

Добавим, здание Минобороны России расположено ориентировочно в 2 км от Кремля.

Что известно о "Панцирь-С1"

Панцирь-С1" — мобильный зенитный ракетно-пушечный комплекс производства России. Предназначен для противовоздушной обороны важнейших малоразмерных и точечных военных и промышленных объектов, частей и соединений сухопутных войск, а также для усиления группировок ПВО на малых и предельно малых высотах от массированных ударов средств воздушного нападения с применением высокоточного оружия 6 ноября 2012 г. ЗРПК был принят на вооружение ВС РФ.

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