От "Киева за три дня" до 500 тысяч убитыми: обозреватель о крахе Путина в войне против Украины

Владимир Путин / © Associated Press

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Полномасштабная война России против Украины уже превысила по своей продолжительности Первую мировую войну. Этот бесспорный факт стал одним из главных свидетельств полного краха стратегических расчетов российского диктатора Владимира Путина. Однако попытка уничтожить украинскую государственность привела к совершенно противоположному результату.

Об этом пишет британский обозреватель Чарльз Мур в своей авторской публикации для The Telegraf.

Он отмечает, что ожесточенные боевые действия продолжаются уже 1569 дней. Несмотря на то, что страна-агрессорка сейчас контролирует около 20% украинских территорий вместе с Крымом, Москва не смогла добиться скорой победы, на которую так надеялись в Кремле зимой 2022 года.

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Цена этой ошибки для самой России оказалась катастрофической. По данным, обнародованным иностранным изданием, российская армия потеряла от 350 до 500 тысяч военнослужащих только убитыми. При этом количество раненых окупантов и навсегда выбывших из строя из-за увечий может быть в несколько раз больше. В то же время, никаких существенных стратегических успехов за это время захватчики так и не продемонстрировали.

Иностранный журналист напоминает, что в начале полномасштабного вторжения глава Кремля сознательно манипулировал терминами, чтобы скрыть настоящие масштабы своих захватнических амбиций. Путин называл нападение на Украину «специальной военной операцией», поскольку фактически отрицал существование украинской идентичности и ожидал мгновенного падения законной власти в Киеве. Однако украинское сопротивление заставило российские войска уже через несколько недель позорно отступить от украинской столицы.

Вместо полного уничтожения украинской государственности российская агрессия запустила обратные процессы, сплотив общество вокруг защиты собственной земли.

«Путин случайно выковал дух нации, которую хотел уничтожить», — констатирует обозреватель.

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Отдельное внимание в статье уделено стремительному развитию и модернизации Вооруженных Сил Украины. Благодаря гибкости и инновационному подходу Украина вырвалась в лидеры в сфере разработки и применения беспилотных технологий. Большинство дронов, которые держат в страхе окупантов, производятся непосредственно внутри страны, а уникальный боевой опыт украинских воинов уже активно изучают оборонные ведомства за рубежом.

В российской армии ситуация кардинально отличается из-за жесткой диктатуры внутри системы, где полностью отсутствует инициатива. Британский аналитик объясняет, что в России «Путин просто убивает людей, допустивших ошибку», поэтому среди российского командования почти нет желающих рисковать или предлагать новейшие решения.

Сравнивая события Первой мировой войны с нынешней ситуацией на поле боя в Украине, Мур проводит четкие исторические параллели. В 1918 году западные союзники одержали победу над врагом именно потому, что научились вести комплексную «войну всех видов», обеспечив себе полное технологическое превосходство. По оценкам автора, мир наблюдает современный эквивалент тех событий.

Украина объединяет свои сухопутные и морские фланги, чтобы разрушить стратегическую экономическую базу России и ее линии поставки. Дроны уничтожают русские «средства боя», такие как топливовозы и боеприпасы, далеко за линией фронта. Черноморский флот России зажат, а линия фронта нейтрализована», — описывает ситуацию обозреватель.

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Аналитик заключает, что, несмотря на попытки российского диктатора полностью демонтировать систему европейской безопасности, которая создавалась более 80 лет назад, его планы рушатся. И парадокс состоит в том, что главным защитником и спасителем современной Европы сейчас выступает именно Украина.

Война России против Украины — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.

«Обязательно каждый день, и сегодня, и последующие дни, пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги», — подчеркнул он.

К слову, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко сообщил, что РФ готовит Беларусь к возможной эскалации. Однако в СНБО отмечают, что в ВСУ все под контролем.

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