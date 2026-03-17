От "Киева за три дня" до ударов по Уралу: один из прихвостней Путина внезапно "прозрел"
Шойгу признал уязвимость тыловых регионов РФ перед украинскими дронами
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что из-за стремительного развития украинских дистанционных технологий ни один регион России больше не может считаться безопасным. Во время выездного совещания в Екатеринбурге он признал, что динамика усовершенствования и методы применения беспилотников изменили ситуацию с безопасностью даже в глубоком тылу.
Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс».
По словам Шойгу, ранее территория Урала считалась недостижимой для воздушных атак со стороны Украины. Однако регион находится в зоне непосредственной опасности. Он отметил, что развитие средств поражения заставляет пересмотреть меры защиты стратегических объектов, ранее считавшихся защищенными благодаря географическому расположению.
Шойгу подчеркнул, что на Урале сосредоточена основа экономической безопасности и обороноспособности страны-агрессора. Речь идет о предприятиях оборонно-промышленного комплекса, объектах энергетики, химической промышленности, а также крупнейших нефтяных и газовых месторождениях. Кроме того, регион имеет разветвленную транспортную инфраструктуру, включая большие железнодорожные узлы и федеральные автодороги.
«Выведение их из строя может нанести не только значительный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, нарушить цепи поставок, в том числе имеющие критическое значение для обеспечения специальной военной операции», — заявил Шойгу.
Напомним, украинские спецназовцы атаковали объекты россиян в Крыму и в Запорожье. Они уничтожили склады с оружием, системы ПВО и центры, из которых управляли ракетами.
Ранее мы писали, что в ночь на 17 марта в Новогородской области России дроны атаковали стратегический авиаремонтный завод, обслуживающий самолеты Воздушно-комических сил страны-агрессорки.
Следует отметить, что в Кремле часто заявляли, что способны захватить столицу Украины «за три дня». Тогда в феврале 2022 года огромные колонны техники шли по всем направлениям, оказавшись в считанных километрах от черты города. Но планы врага разбились о невероятное сопротивление воинов и гражданских.