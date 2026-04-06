От кого зависит начало Третьей мировой войны: британский полковник назвал фамилию

Угроза Третьей мировой войны

Если одновременно с эскалацией войны на Ближнем Востоке и в Европе начнется конфликт в Юго-Восточной Азии, это будет означать начало Третьей мировой войны. Поэтому важными в ближайшее время будут действия лидера Китая Си Цзиньпина.

Такое мнение высказал полковник армии Великобритании в отставке Филипп Ингрэм в комментарии «24 каналу».

«Ключевыми являются действия Си Цзиньпина в Юго-Восточной Азии, начало дестабилизации в Южнокитайском и Восточнокитайском морях. Особенно вокруг Тайваня», — подчеркнул он.

По его словам, Си Цзиньпин будет пытаться использовать все, что позволит Китаю в экономическом плане обойти Соединенные Штаты, которые сейчас несут финансовые потери из-за войны против Ирана.

Филип Ингрэм считает, что Китай будет усиливать свое влияние в Юго-Восточной Азии прежде всего дипломатическим путем. Но не исключено, что Си Цзиньпин реализует свою угрозу захватить Тайвань силой.

Эксперт отметил, что американский военный потенциал во время операции против Ирана существенно истощается.

«Если он [Си Цзиньпин] решится [напасть на Тайвань], то именно тогда, когда США будут слабы политически, экономически и военно, то есть когда не смогут ответить. Поэтому у Си Цзиньпина есть окно для принятия решения. За этим стоит очень внимательно следить. Если он все-таки пойдет на военное вторжение, то мы окажемся в условиях третьей мировой», — подчеркнул он.

Филип Ингрэм отметил, что возникновение сразу нескольких вооруженных конфликтов в разных частях мира заставит все страны очень быстро переходить в режим тотальной войны.

«Мировые экономики должны будут перейти от модели, при которой они выделяют дополнительные средства на поддержку тех, кто вовлечен в конфликт, к модели, при которой вся экономика сосредотачивается на тотальной войне», — пояснил британский эксперт.

Напомним, ранее почетный профессор Букингемского университета, историк Энтони Глиз назвал три ключевых признака того, что Третья мировая война уже началась и продолжается уже годами.